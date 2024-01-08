"التعليم" تحدد رسوم دخول امتحان الثانوية العامة 2024 لطلاب المنازل

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل التقديم لاختبارات الثانوية العامة، العام الدراسي الحالي 2023/2024.

وحددت الوزارة، رسوم دخول الامتحان بالنسبة لطلاب المنازل وطلاب المنازل الوافدين، وجاءت كالتالي:

أولا: يسدد الطالب المتقدم للامتحان رسمًا قدره ( ۲۰۰ ) مائتي جنيه مصرى مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات، بالإضافة إلى ( 10 ) عشرة جنيهات مصرى رسم إضافي بالنسبة للطلاب المقيدين المتقدمين للامتحان ( للمرة الأولى أو المرة الثانية ).

ثانيا: يسدد الطالب المتقدم للامتحان رسمًا قدره ( ۲۰۰ ) مائتي جنبه مصری مقابل خامات ومستلزمات الامتحانات بالإضافة إلى ( ۲۱۰ ) جنيهات مصرى رسم إضافي بالنسبة للطلاب المقيدين المتقدمين للامتحان ( للمرة الثالثة أو الرابعة ) تنفيذًا للقرار الوزاري رقم ( 163 ) لسنة ٢٠٢٣ بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الاضافية التي تحصل من الطلاب والتعليمات الصادرة من صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.

الأوراق المطلوبة لتقدم طلاب المنازل

وكانت أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الأوراق المطلوبة لتقدم طلاب المنازل لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الجاري ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤م، وهو ان يرفق طالب المنازل باستمارة تقدمه ما يلي:

١- ما يثبت حصوله على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي أو ما يعادلها.

٢- بيان نجاح معتمد من المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة من الصف الأول الثانوى إلى الصف الثاني الثانوي ومن الصف الثاني الثانوي إلى الصف الثالث الثانوى ( أو ما يعادله ) موضحًا بها اللغة الثانية.

٣- بيان رسوب الصف الثالث الثانوي لكل سنة رسوب للطلاب الراسبين في الصف الثالث الثانوى.

٤- شهادة ميلاد الطالب ( كمبيوتر ).

٥- صورة من بطاقة الرقم القومي.

٦- عدد ( ۳ ) ثلاث صور حديثة للطالب مقاس 4 × 6 سم على أن تكون مطابقة للصورة الموجودة بالاستمارة الإلكترونية مع ضرورة تدوين اسم الطالب كاملا اسفل الصورة وخلفهـا طبقا لشهادة الميلاد وتختم من الخلف بخاتم شعار الجمهورية.

٧- استيفاء البيانات والإقرارات الموجـودة بالاستمارة وتعتمد المدرسة أو الإدارة التعليميـة صـحة البيانات المدونة.

٨_ يسدد الطالب رسم الامتحان المقرر باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، وتتولى الإدارة التعليمية ( شئون الطلبة والامتحانات ) مراجعة استمارات الطلبة المتقدمين للامتحان وتتبع المدارس والإدارات التعليمية التي يتقدم إليها طلاب المنازل باستماراتهم نفس الإجراءات التي تتبعها المدارس الثانوية الرسمية بالنسبة للطلاب المتقدمين منها للامتحان طبقا لما ورد بهذه التعليمات.

٩_ يرفق كل طالب باستمارة التقدم طلب ببحث حالته عن الأعوام التي لم يتقدم فيها للامتحان ويرفق مع طلب البحث إيصال مقبول الدفع باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بمبلغ ( 10 )جنيهات عن كل عام يراد بحثه.

١٠_ يتم تسجيل بيانات جميع الطلاب المتقدمين على نظام المنازل إلكترونيًا عن طريق الإدارة التعليمية التابع لها الطالب.