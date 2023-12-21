الخميس 21 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصر تستطيع.. نصائح قبل بداية الامتحانات على لسان متفوقي الثانوية العامة

مصر تستطيع
مصر تستطيع

تناول الإعلامي أحمد فايق ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر قناة dmc، نصائح التفوق قبل بداية الامتحانات والتي قدمها مستضيفا أوائل الثانوية العامة عام 2022.
ونصحت أميرة خالد الثالثة على الجمهورية في أوائل الثانوية العامة، بضرورة استرجاع المعلومات القديمة مع الجديدة بين وقت وآخر، علاوة على أخذ قسط من الراحة ضمن إجازة نصف العام الدراسي.
ونصح مروان أحمد سمير، الحاصل على المركز الرابع في الثانوية العامة، بضرورة الاعتماد على فواصل في أوقات الاستذكار خاصة في مثل هذه الأوقات، مؤكدا أهمية تخصيص وقت ولو ساعة فقط لممارسة أي نوع من الرياضة.


وشددت الطالبة مريم وهي الثانية على الجمهورية في أوائل الثانوية العامة شعبة أدبي، على ضرورة ترك الجزء الذ سقط خلال العام، للمرحلة الأخيرة وهي مرحلة المراجعات وذلك كونها فترة كافية للإلحاق بزملائه وعدم شعوره بأنه متأخر كثيرا.   
وأجمع المتفوقون خلال لقائهم ببرنامج "مصر تستطيع"، أهمية وضرورة أن يكون وقت المذاكرة فرديا لعدم التعطيل، وكونها أفضل في التحصيل.

مصر تستطيع 

مصر تستطيع برنامج علمي مصري يهتم بالعلماء المصريين في الداخل والخارج وأحدث الاخبار العلمية في العالم بغرض الاستفادة بالكفاءات المصرية مما اسفر عن آلاف العمليات الجراحية المجانية لغير القادرين ومنح دراسية في الجامعات المصرية قدرت بـ 400 مليون جنيه بالإضافة الى الاستفادة بجهود وخبرة العلماء في المشروعات الكبرى داخل مصر.

 

مصر تستطيع برنامج مصر تستطيع أحمد فايق الثانوية العامة نصائح التفوق

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