إيلاريا حارص: إنشاء جامعة أهلية بالبحر الأحمر يمثل أهمية كبرى

أكدت النائبة ايلاريا سمير حارص عضو مجلس النواب أهمية إنشاء جامعة أهلية جديدة بالبحر الأحمر لخدمة أبناء المحافظة.

وقالت في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، إنه بناء على طلب الاقتراح برغبة المقدم منها بشأن "إنشاء جامعة أهلية" فى محافظة البحر الأحمر، والذي تم مناقشته في لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، فقد أكدت اللجنة الممثلة لوزارة التعليم العالي، حاجة محافظة البحر الأحمر لجامعة أهلية، موضحة أن الاقتراح يأتي ضمن خطة الوزارة في التوسع لإنشاء جامعات أهلية على مستوى الجمهورية.

تلبية احتياجات الطلاب من البرامج التعليمية

وأضافت النائبة أن إنشاء جامعة أهلية بالبحر الأحمر، يساهم في تلبية احتياجات الطلاب من البرامج التعليمية، ويحقق تقليل الاغتراب، كما يتضمن ذلك إدخال تعليم غير تقليدي، فضلًا عن مراعاة متطلبات سوق العمل والنظم التكنولوجية على مستوى العالم.

وأكدت على أهمية تشجيع التعليم والبحث العلمي في الجامعات من خلال إنشاء جامعات جديدة، ومراعاة التوزيع على المحافظات عند إنشاء الجامعات.

وقالت ايلاريا حارص أنه يتم متابعة وتنفيذ الطلب إنشاء جامعة أهلية في محافظة البحر الأحمر، بعد العرض على وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور واحالة طلب "تخصيص قطعة أرض في محافظة البحر الأحمر لإنشاء جامعة أهلية" إلى أمين مجلس الجامعات الاهلية والإدارة المركزية لأمانة المجالس

وأكدت النائبة أنه تم الحصول على موافقة لجنة فحص طلبات إنشاء الجامعات الخاصة والأهلية ويتم العرض على مجلس الجامعات الأهلية للحصول على توصية الموافقة ويتم العرض على لجنة معاونة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية في متابعة وضمان جودة التعليم الجامعي الخاص للحصول على التوصية بالموافقة النهائية ثم العرض على مجلس الوزراء لاستصدار القرار الجمهوري بإنشاء الجامعة أو الكلية الجديدة.

واشادت النائبة بتعاون الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المثمر والبناء لخلق بيئة متطورة تليق باحتياجات المواطن المصري.