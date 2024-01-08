الإثنين 08 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

وكيل صحة الشيوخ: زيارة الرئيس للكاتدرائية أرست قواعد المواطنة وتلاحم الشعب

الدكتور حسين خضير
الدكتور حسين خضير

أكد النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية الإخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد بكاتدرائية المسيح بالعاصمة الإدارية أرست  قواعد المواطنة وتلاحم الشعب كوحدة واحدة  ومواقف البابا تواضروس الوطنية وموقف مصر القوى في دعم القضية الفلسطينية.

وأكد د.خضير فى تصريحات صحفية له اليوم أن زيارة الرئيس السيسي، لكاتدرائية ميلاد المسيح لمشاركة وتهنئة الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، اكدت روح الوحدة والمحبة والترابط بين نسيج الأمة.

وأشار النائب الدكتور حسين خضير، إلى أنه تربطه علاقة وطيدة وقوة بقداسة للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية. بصفته طبيبا صيدلانيا وصاحب عقل رشيد وحكمة بالغة.

ووجه النائب حسين خضير، خلال زيارته لكنائيس الدقهلية وشربين التهنئة للبابا تواضروس والإخوة الأقباط بكتائيس شربين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيا أن يعيده الله سبحانه وتعالى على مصر وشعبها بالخير والأمان والاستقرار الدائم.في ظل بناء الجمهورية الجديدة.

من جانبه هنأ كريم مصيلحي، الأمين المساعد بالأمانة المركزية للمواطنة بحزب حماة الوطن، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مضيفًا أن تبادل التهنئة ومشاركة الأخوة الأقباط الأعياد والمناسبات هى عادة المصريين دائمًا ودليلًا على وحدة وتماسك الشعب المصري، وتأكيد على ترسيخ مفهوم المواطنة.

وأشاد مصيلحي، بكلمة الرئيس السيسي بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال تهنئة البابا والأخوة الأقباط، بعيد الميلاد المجيد: "إن كلمة الرئيس جاءت واضحة وشفافة وحملت الكثير من رسائل المصارحة والاطمئنان للشعب المصري حول عدد من القضايا التى تشغل الرأى العام ومنها موقف مصر تجاه الأزمة فى غزة، وكذلك الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على مصر".

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