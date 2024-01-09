الثلاثاء 09 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

سياسي

رئيس مجلس الشيوخ يهنىء الأقباط بعيد الميلاد المجيد

عبد الوهاب عبد الرازق
عبد الوهاب عبد الرازق

قدم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، التهنئة للأخوة الأقباط  بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال "عبدالرازق" في كلمة له مع بداية أعمال الجلسة العامة: "السادة الأعضاء.. عشنا جميعًا احتفالات مصر والعالم بذكري عيد الميلاد المجيد، أعادها الله على مصرنا الحبيبة وعلى شعوب العالم أجمع بالسلام والمحبة والإخاء". 

وتابع:  وبهذه المناسبة، يسعدني أن أتقدم باسمي واسمكم جميعًا بخالص التهاني وأطيب الأمنيات لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ولإخواننا الأقباط شركاء هذه الوطن، متمنيًا لهم عيدًا سعيدًا مباركًا وعامًا يحمل بشائر الخير والأمل في مستقبل أفضل للجميع، وان يديم علينا  نعمة الأخوة والتكاتف والتلاحم الوطني بين نسيج ابناء الوطن مسلميه وأقباطه، فى ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي. 

واختتم حديثه قائلا: حفظ الله مصر آمنة مطمئنة، وأدام على شعبها الأمن والأمان، ووفق قائدها لاستكمال مسيرة التطوير والبناء.

وافتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، ووفقا لجدول اعمال الجلسة العامة يناقش المجلس طلب المناقشة العامة  المقدم من النائب جميل حليم حبيب، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية وبصفة خاصة، خطة التوسع في إنشائها، ونطاق توزيعها الجغرافي، خاصة وأن القائم منها حاليًا متركز بنطاق القاهرة الكبرى، وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها.

وأكد النائب جميل حبيب، في طلب المناقشة، أن التعليم هو المدخل الأهم في إنجاح وديمومة أي استراتيجية وطنية تنموية، خاصة في المجالات الصناعية الخدمية، فضلاً عن مجالات المستقبل مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من مهن العمل المستقبلية.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ إجازة عيد الميلاد المجيد 2024 عيد الميلاد المجيد

الأكثر قراءة

عاجل.. بسبب "قلبه".. نكشف خطوة الأهلى الأخيرة قبل ضم وسام أبوعلى

"حقنة غامضة" تنهي حياة عامل.. وزوجته تطالب بالقصاص

ردًا على اغتيال العارورى.. "حزب الله" يستهدف مقر قيادة الشمال بجيش الاحتلال

"حفلة تعذيب وطعام مسمم".. أب يقتل زوجته وابنته في الأقصر

عاجل.. استشهاد نجلى شقيق وائل الدحدوح فى قصف إسرائيلى استهدف سيارتهما برفح

القوات المسلحة السودانية: الدعم السريع أشعلت النار فى برج مصرف الساحل والصحراء بالخرطوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

وائل لطفي

الإفريقى الذى أحب مصر

عبدالوهاب داود

قبل أن تكتب روايتك الأولى

مدحت بشاى

ميلاد مجيد ورسالة حب ومواطنة

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ95 العدوان.. قصف متواصل واقتحامات للمنازل واعتقالات في غزة والضفة

هيئة الأسرى: معتقلات سجن الدامون يتعرضن لعقوبات مشددة

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان