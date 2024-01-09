رئيس مجلس الشيوخ يهنىء الأقباط بعيد الميلاد المجيد

قدم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وقال "عبدالرازق" في كلمة له مع بداية أعمال الجلسة العامة: "السادة الأعضاء.. عشنا جميعًا احتفالات مصر والعالم بذكري عيد الميلاد المجيد، أعادها الله على مصرنا الحبيبة وعلى شعوب العالم أجمع بالسلام والمحبة والإخاء".

وتابع: وبهذه المناسبة، يسعدني أن أتقدم باسمي واسمكم جميعًا بخالص التهاني وأطيب الأمنيات لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية ولإخواننا الأقباط شركاء هذه الوطن، متمنيًا لهم عيدًا سعيدًا مباركًا وعامًا يحمل بشائر الخير والأمل في مستقبل أفضل للجميع، وان يديم علينا نعمة الأخوة والتكاتف والتلاحم الوطني بين نسيج ابناء الوطن مسلميه وأقباطه، فى ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واختتم حديثه قائلا: حفظ الله مصر آمنة مطمئنة، وأدام على شعبها الأمن والأمان، ووفق قائدها لاستكمال مسيرة التطوير والبناء.

وافتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، ووفقا لجدول اعمال الجلسة العامة يناقش المجلس طلب المناقشة العامة المقدم من النائب جميل حليم حبيب، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية وبصفة خاصة، خطة التوسع في إنشائها، ونطاق توزيعها الجغرافي، خاصة وأن القائم منها حاليًا متركز بنطاق القاهرة الكبرى، وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها.

وأكد النائب جميل حبيب، في طلب المناقشة، أن التعليم هو المدخل الأهم في إنجاح وديمومة أي استراتيجية وطنية تنموية، خاصة في المجالات الصناعية الخدمية، فضلاً عن مجالات المستقبل مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من مهن العمل المستقبلية.