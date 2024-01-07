الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: كلمة السيسى في عيد الميلاد عكست مدى المحبة والوطنية بين أبناء الشعب

النائبة رحاب موسى
النائبة رحاب موسى

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال احتفالية عيد الميلاد المجيد في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، عكست الإشادة بمواقف قداسة البابا تواضروس ودوره الوطني في جميع المواقف.

وأضافت موسى في بيان، أن كلمة الرئيس السيسي بمثابة تأكيد جديد على موقف مصر الثابت والداعم للقضية الفلسطينية ورفض التهجير القسري للفلسطينيين.

كلمة الرئيس السيسي تعكس مدى المحبة والوطنية والسلام بين أبناء الشعب

وأوضحت عضو مجلس النواب أن كلمة الرئيس السيسي تعكس مدى المحبة والوطنية والسلام بين أبناء الشعب المصري ووحدتهم وترابطهم.

وتابعت موسى أن الشعب المصري كله يد واحدة ولن يفرقه شيء والجميع يحرص على الوحدة الوطنية على مدار تاريخ مصر، ولم تنجح محاولات أهل الشر وأعداء الوطن في التفرقة بين المصريين أو إحداث الفتنة بينهم.

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