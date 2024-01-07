الأحد 07 يناير 2024
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سياسي

"مصر أكتوبر": مشاركة الرئيس السيسى فى الاحتفال بعيد الميلاد تؤكد حرصه على وحدة النسيج المصرى

جيهان مديح
جيهان مديح

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب "مصر أكتوبر"، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة لمشاركة وتهنئة الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد تؤكد حرص الرئيس السيسي، على الحفاظ على وحدة نسيج الدولة المصرية، لافتة إلى أن الرئيس دائمًا ما يكون في مقدمة صفوف المهنئين بأعياد الإخوة الأقباط.

وأضافت "مديح"، في بيانٍ لها، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد الميلاد المجيد، عكست روح الوحدة والترابط بين نسيج الأمة المصرية، مشيرة إلى أن كلمة الرئيس السيسي، خلال قداس عيد الميلاد، تضمنت رسائل مهمة، عن موقف مصر من الأزمة في غزة، فضلًا عن الحديث عن الأزمة الاقتصادية.

وحدة وترابط الشعب المصري 

وأشارت إلى أن كلمة الرئيس السيسي، خلال الاحتفال بعيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، أكدت وحدة وترابط الشعب المصري بنسيجيه، وأننا جميعًا شعب واحد، موضحة أن الجميع حريص على الوحدة الوطنية على مدار تاريخ مصر، ولم تنجح محاولات أهل الشر في التفرقة بين المصريين أو إحداث فتنة بينهم.

وقدمت رئيس حزب مصر أكتوبر، خالص التهنئة إلى الإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنية لهم عيدًا سعيدًا، مؤكدة أن زياردة الرئيس السيسي، لكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة لتهنئة الإخوة الأقباط بعيد الميلاد تعطي رسالة للعالم بأننا شعب واحد ونسيج وطني واحد.

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