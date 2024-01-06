السبت 06 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الرئيس السيسى: "المصريون قادرون على مواجهة أى مصاعب بفضل اتحادهم"

جريدة الدستور

 قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن أكثر أزمة مؤلمة تؤلمنا كمصريين في وقتنا الراهن وتؤلم كل العالم، هي أزمة الحرب  والعدوان على غزة.

 وتابع السيسي خلال تهنئته بعيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية ميلاد المسيح، قائلًا: موقفنا في مصر محترم  تجاه أزمة غزة، ونسعى إلى وقف إطلاق النار ونخفف عن أشقائنا وأهلنا".

وأكد السيسي أن المصريين قادرون على مواجهة أي مصاعب بفضل اتحادهم وأيديهم الواحدة.

وهنأ الرئيس السيسي الأقباط، وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، قائلًا: "نتمنى لكم عيد سعيد وأيام كلها فرح".

وقال: "نتمنى هذا العام أن ينتهي كل أمر صعب خلال العام الجديد، خاصة بعد عدة صعوبات واجهها العالم منذ عام 2020م ".

ورحب الأقباط، بوصول الرئيس الرئيس السيسي، إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

عبد الفتاح السيسي غزة بعيد الميلاد المجيد اطلاق النار أشقائنا المصريين

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