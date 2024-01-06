السبت 06 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الأقباط يرحبون بالسيسى فى كاتدرائية ميلاد المسيح: "بنحبك يا ريس"

الرئيس السيسي في
الرئيس السيسي في كاتدرائية ميلاد المسيح

رحب الأقباط، بوصول الرئيس الرئيس السيسي، إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك المرقسية، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وردد الأقباط خلال دخول الرئيس السيسي هتافات "بنحبك يا سيسي"، وذلك خلال زيارته إلى كاتدرائية ميلاد المسيح، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووصل الرئيس السيسي- قبل قليل- إلى مقر كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكان في استقباله البابا تواضروس الثاني، بصحبته الأساقفة المشاركون له في الصلاة، وذلك عند المدخل المؤدي إلى الكنيسة وسط أجواء من الترحاب.
وشهد دخول الرئيس السيسي إلى الكنيسة الكبرى بكاتدرائية "ميلاد المسيح"، حالة من الفرح بين المشاركين في الصلاة، الذين رفعوا أعلام مصر والورود ترحيبًا به، حيث حرص الرئيس على مصافحة مجموعة كبيرة من الحاضرين للصلاة مقدمين له باقات من الورود.

الرئيس الرئيس السيسي كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة بابا الإسكندرية قداس عيد الميلاد المجيد

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