السبت 06 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الرئيس السيسى: البابا تواضروس مقرب لقلبى

جريدة الدستور

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأقباط والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، قائلًا: "نتمنى لكم عيدًا سعيدًا وأيامًا كلها فرح".

وأضاف الرئيس السيسي: "نتمنى هذا العام أن ينتهي كل أمر صعب، خاصة بعد عدة صعوبات واجهها العالم منذ عام 2020م".

وتابع الرئيس في تهنئته الأقباط بالعيد: "أحب البابا تواضروس وهو مقرب لقلبي، لأن مواقفه كانت مواقف رجال تجاه مصر، وأتقدم بالشكر لك على الماضي والقادم".

ورحب الأقباط، بوصول الرئيس السيسي، إلى كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الجديدة.

وردد الأقباط خلال دخول الرئيس السيسي هتافات "بنحبك يا سيسي"، خلال زيارته إلى كاتدرائية  ميلاد المسيح، بالعاصمة الإدارية الجديدة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

ووصل الرئيس السيسي- قبل قليل- إلى مقر كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكان في استقباله البابا تواضروس الثاني، بصحبته الأساقفة المشاركون له في الصلاة، وذلك عند المدخل المؤدي إلى الكنيسة وسط أجواء من الترحاب.

البابا الرئيس عبد الفتاح السسيسي 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 عيد الميلاد “كحك العيد”

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