الأحد 07 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الثلاثاء.. مجلس الشيوخ يناقش سياسة الحكومة حول المدارس التكنولوجية التطبيقية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يواصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، عقد جلساته العامة يوم الثلاثاء المقبل، حيث يناقش طلب مناقشة عامة مقدم من النائب جميل حليم حبيب وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية، وبصفة خاصة خطة التوسع في إنشائها ونطاق توزيعها الجغرافي.

خطة التوسع في المدارس التكنولوجية 

وقال النائب جميل حليم، في طلبه: "أتقدم بطلب مناقشة عامة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية، وبصفة خاصة خطة التوسع في إنشائها، ونطاق توزيعها الجغرافي، خاصة أن القائم منها حاليًا متركز بنطاق القاهرة الكبرى، وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها".

وأضاف عضو مجلس الشيوخ: التعليم يعد هو المدخل الأهم في إنجاح وديمومة أي استراتيجية وطنية تنموية، الخاصة في المجالات الصناعية الخدمية، فضلًا عن مجالات المستقبل مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من مهن العمل المستقبلية، وقد بدأت الدولة منذ عام ٢٠١٨ بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإطلاق مشروع لتطوير التعليم الفني من خلال إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية، وهي نوع جديد من التعليم الفني يختلف عن التعليم الفني التقليدي، وفيه تعتمد الدولة على التعاون مع القطاع الخاص كشريك صناعي يختص بالتدريب والتأهيل، وإكساب الطلاب المهارات العملية الحياتية أثناء سنوات الدراسة.

عدد المدارس التكنولوجية لا يتناسب مع الطموحات 

وتابع: قد وصل عدد هذه المدارس التي بدأت فيها الدراسة بالفعل حتى العام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٢ إلى (۲۸) مدرسة وفقًا لما هو منشور على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتشتمل على تخصصات مختلفة ومتنوعة تتناسب مع قطاعات صناعية شتى، ولكن هذا العدد قليل، ولا يتناسب مع الطموحات والرغبات في التوسع في إنشاء هذه النوعية من المدارس، بما يحقق الرؤية الاستراتيجية للدولة ٢٠٣٠ في إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز، وفي إطار نظام مؤسسي مستدام ومرن، خاصة أن هناك الكثير من القطاعات- كالقطاعات الصناعية والخدمية الحكومية- تعاني من نقص العمالة الفنية المؤهلة، وهذه العمالة لا يمكن توفيرها إلا بتعليم متطور.

أهمية تطوير التعليم

واستكمل: وبالتالي فهناك حاجة إلى مزيد من المدارس التكنولوجية، لأن تطوير التعليم يشكل أهمية قصوى للمجتمع، لكونه ركيزة أساسية في توفير متطلباته، ومن خلاله يتشكل الوعي الصحيح لدى المواطنين بخطورة التحديات التي تحيط ببلادهم، بالإضافة إلى أن مخرجات التعليم تؤثر على مدى تحقيق الانتماء للوطن والدفاع عن مصالحة العليا، معقبًا: ولذلك نجد أنه من الأهمية بمكان التقدم بطلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة، ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن "المدارس التكنولوجية التطبيقية، وبصفة الخاصة لخطة التوسع في إنشائها، ونطاق توزيعها الجغرافي، خاصة أن القائم منها حاليًا متركز بنطاق القاهرة الكبرى، وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها".

مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق طلب مناقشة النائب جميل حليم المدارس التكنولوجية التطبيقية الحكومة

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

أول رد من نقابة الصحفيين الفلسطينيين على استشهاد نجل الصحفى وائل الدحدوح (فيديو)

أسعار الذهب عالميا.. سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية الأحد 7 يناير 2024

حماس تدين اغتيال الصحفيين حمزة الدحدوح ومصطفى ثريا وتطالب بموقف دولى

التحقيق مع بائع فول متهم بقتل عامل فى عين شمس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

د.أحمد الخميسى

صلاح جاهين.. ميلاد يتجدد

وائل لطفي

مميزات مصر التى ننساها ويذكرها الآخرون!!

ماجد حبته

فضيحة فى هارفارد!

د هند جاد

نقطة ومن أول الصبر.. عن الدين والدنيا..

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يقتلعون 250 شتلة زيتون جنوب بيت لحم ويسرقون المحاصيل الزراعية

انقسام مستمر.. تغيب وزراء حكومة نتنياهو عن الاجتماع الوزارى بسبب حرب غزة

الاحتلال يغلق عدة طرق شمال رام الله ويعرقل حركة الفلسطينيين