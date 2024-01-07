الثلاثاء.. مجلس الشيوخ يناقش سياسة الحكومة حول المدارس التكنولوجية التطبيقية

يواصل مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، عقد جلساته العامة يوم الثلاثاء المقبل، حيث يناقش طلب مناقشة عامة مقدم من النائب جميل حليم حبيب وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية، وبصفة خاصة خطة التوسع في إنشائها ونطاق توزيعها الجغرافي.

خطة التوسع في المدارس التكنولوجية

وقال النائب جميل حليم، في طلبه: "أتقدم بطلب مناقشة عامة موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية، وبصفة خاصة خطة التوسع في إنشائها، ونطاق توزيعها الجغرافي، خاصة أن القائم منها حاليًا متركز بنطاق القاهرة الكبرى، وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها".

وأضاف عضو مجلس الشيوخ: التعليم يعد هو المدخل الأهم في إنجاح وديمومة أي استراتيجية وطنية تنموية، الخاصة في المجالات الصناعية الخدمية، فضلًا عن مجالات المستقبل مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها من مهن العمل المستقبلية، وقد بدأت الدولة منذ عام ٢٠١٨ بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإطلاق مشروع لتطوير التعليم الفني من خلال إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية، وهي نوع جديد من التعليم الفني يختلف عن التعليم الفني التقليدي، وفيه تعتمد الدولة على التعاون مع القطاع الخاص كشريك صناعي يختص بالتدريب والتأهيل، وإكساب الطلاب المهارات العملية الحياتية أثناء سنوات الدراسة.

عدد المدارس التكنولوجية لا يتناسب مع الطموحات

وتابع: قد وصل عدد هذه المدارس التي بدأت فيها الدراسة بالفعل حتى العام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢٢ إلى (۲۸) مدرسة وفقًا لما هو منشور على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وتشتمل على تخصصات مختلفة ومتنوعة تتناسب مع قطاعات صناعية شتى، ولكن هذا العدد قليل، ولا يتناسب مع الطموحات والرغبات في التوسع في إنشاء هذه النوعية من المدارس، بما يحقق الرؤية الاستراتيجية للدولة ٢٠٣٠ في إتاحة التعليم والتدريب للجميع بجودة عالية دون تمييز، وفي إطار نظام مؤسسي مستدام ومرن، خاصة أن هناك الكثير من القطاعات- كالقطاعات الصناعية والخدمية الحكومية- تعاني من نقص العمالة الفنية المؤهلة، وهذه العمالة لا يمكن توفيرها إلا بتعليم متطور.

أهمية تطوير التعليم

واستكمل: وبالتالي فهناك حاجة إلى مزيد من المدارس التكنولوجية، لأن تطوير التعليم يشكل أهمية قصوى للمجتمع، لكونه ركيزة أساسية في توفير متطلباته، ومن خلاله يتشكل الوعي الصحيح لدى المواطنين بخطورة التحديات التي تحيط ببلادهم، بالإضافة إلى أن مخرجات التعليم تؤثر على مدى تحقيق الانتماء للوطن والدفاع عن مصالحة العليا، معقبًا: ولذلك نجد أنه من الأهمية بمكان التقدم بطلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة، ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن "المدارس التكنولوجية التطبيقية، وبصفة الخاصة لخطة التوسع في إنشائها، ونطاق توزيعها الجغرافي، خاصة أن القائم منها حاليًا متركز بنطاق القاهرة الكبرى، وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها".