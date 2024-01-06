السبت 06 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس الشيوخ يبعث برقية تهنئة للبابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المجيد

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ببرقيه تهنئة إلى قداسة البابا  تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد وجاء نصها: 

قداسة البابا /تواضروس الثاني

بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية 

بالأصالة عن نفسى وبالنيابة عن السادة أعضاء المجلس أتقدم لقداستكم ولجميع الأخوة المسيحيين بأسمى التهانى مقرونة بأطيب التمنيات القلبية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، تلك الذكرى التي تحل علينا في السابع من يناير من كل عام، ونحتفى بها جميعًا مسلمين ومسيحيين.. داعين المولى عز وجل أن يمتعكم بموفور الصحة والعافية، وأن يعيد هذه الذكرى على مصرنا الغالية وشعبها العظيم بمزيد من التقدم والرقى والازدهار، تحت القيادة الحكيمة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

حفظ الله مصر وقيادتها وبارك شعبها وكتب لها النصر والعزة.

المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مجلس الشيوخ البابا تواضروس البابا تواضروس الثاني عيد الميلاد عيد الميلاد المجيد

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