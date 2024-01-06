السبت 06 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلماني: زيارة الرئيس السيسي للاعبي المنتخب الوطني تحفيزا لهم على تحقيق أكبر انجاز في أمم إفريقيا والتتويج باللقب

النائب أمين جابر
النائب أمين جابر الصيرفي

أكد النائب أمين جابر الصيرفي عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، على أهمية زيارة الرئيس السيسي وتفقده مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة. قائلا: إنها صرح رياضي عالمي ينسب للرئيس السيسي وإنجازاته.

ونوه الصيرفي  فى تصريحات صحفية له اليوم، بتفقد الرئيس السيسي تدريبات المنتخب الوطني قبيل انطلاق كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار. مشيرا: إنها تعني الكثير لرجال مصر من اللاعبين وتحفيز لهم على تحقيق أكبر انجاز لهم في البطولة والتتويج باللقب.

ونوه عضو مجلس الشيوخ، بمطالبة الرئيس السيسي للاعبي المنتخب الوطنى ببذل أقصى الجهد لإسعاد الجماهير المصرية. قائلا: هى رسالة تشجيعية لهم للتويج بالقب وإسعاد ملايين المصريين.

وأشار: أن مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، صرحًا رياضيًا ضخمًا والأكبر في منطقة الشرق الأوسط متكامل الأركان والخدمات وفق أعلى المواصفات العالمية، خاصةً مع ما تحتويه من استادات وملاعب وصالات مغطاة لمختلف الألعاب الفردية والجماعية. وهى انجاز رياضي بحق.

واختتم  الصيرفي، أن، الرياضة المصرية تشهد انطلاقة حقيقية في كل المجالات، بفضل رؤية وتوجيهات الرئيس السيسي..

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