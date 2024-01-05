الجمعة 05 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

تكريم النائبة أمل سلامة من مركز التعليم الافتراضى للجامعة الأمريكية

جانب من تكريم النائبة
جانب من تكريم النائبة أمل سلامة

كرم مركز التعليم الافتراضى للجامعة الأمريكية للعلوم؛ النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب؛ رئيس لجنة العلاقات الخارجية؛ وعضو الهيئة العليا بحزب الحرية المصرى؛ لدورها البرلمانى المشرف؛ وإسهاماتها الجليلة فى خدمة المجتمع؛ ولمجهوداتها الخلاقة والمبدعة خلال مشاركتها فى الدورة الخامسة عشر لملتقى الكفاءات العربية.

وأعربت النائبة أمل سلامة عن شكرها الجزيل للواء دكتور طارق مسعود، رئيس مجلس أمناء المركز العربى للتعليم والاستشارات؛ والدكتور شادى سويلم، رئيس مركز التعليم الافتراضى للجامعة الأمريكية؛ والدكتور محمد عبد الجواد، نائب رئيس مركز التعليم الافتراضى ومحمد خيال، مدير العلاقات العامة والإعلام ؛ وأكرم اسماعيل أمين حزب الحرية المصرى بشمال سيناء.
وأشاد قيادات مركز التعليم الافتراض للجامعة الأمريكية للعلوم بالدور الكبير والمتميز للنائبة أمل سلامة فى خدمة المجتمع.
من جانبها قدمت النائبة أمل سلامة، عضو الهيئة العليا بحزب الحرية المصرى درع الحزب لكل من للواء دكتور طارق مسعود والدكتور شادى سويلم ومحمد خيال.
كما كرم المركز عددا من الشخصيات العامة من بينهم الفنانة حنان مطاوع والدكتور حسام يونس عضو الهيئة العليا بحزب الحرية المصرى.

مركز التعليم الافتراضى النائبة أمل سلامة مجلس النواب الدور الكبير جامعة الأمريكية

مواد متعلقة

الموافقة على مشروعات الهيدروجين الأخضر.. حصاد مجلس النواب فى أسبوع

"نقل النواب" توصي بتشكيل لجنة لمعاينة نزلة باسوس على الطريق الدائري

مصلحة الضرائب لـ"النواب": المتأخرات الضريبية قيمتها تتجاوز 347 مليار جنيه

برلمانى: مصر بقيادة الرئيس السيسى شهدت طفرة كبيرة فى مجالات الطرق والنقل

"الضرائب": 107% زيادة فى الحصيلة بحساب ختامى 2022 - 2023

"الجمارك": 194 ألف متقدم لمبادرة سيارات المصريين بالخارج خلال شهرين

حزب المؤتمر: الدولة اتخذت حزمة إجراءات لتحويل مصر لمركز استراتيجى للطاقة المتجددة

رئيس مصلحة الجمارك للنواب: حققنا 59 مليار جنيه بحساب 22/ 23 بزيادة بلغت 129% عن المستهدف

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

عاجل| موعد إجازة 7 يناير للقطاع الخاص والحكومي وهل تكون مدفوعة الأجر

عاجل.. 16 راكبًا بينهم أجانب.. تفاصيل إنقاذ لنش سياحى من الغرق فى الغردقة

قصة مسلسل حالة خاصة.. مواعيد عرض الحلقة الـ 3 و4 وأبرز أبطاله

تفاصيل تفحم أسرة كاملة فى حادث تصادم سيارتين بـ15 مايو

الصعيد ينهض.. مشروعات البترول تُحول أسيوط إلى مركز استراتيجي للصناعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

جرجس شكرى

صاحب الرسالة.. لويس عوض.. محطات من رحلة مفكر شجاع

د. محمد عفيفي

السادات والسينما

وائل لطفي

دم درامى جديد

خالد حريب

ما بعد الموسوى والعارورى

ماجد حبته

وفدان من الكونجرس

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

د. سلوى جودة

الفنان أحمد عبدالكريم وفلسفة الطبيعة والمحاكاة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: كشفنا مختبرا كيميائيا وأنفاقا فى غزة

بعد اغتيال "العارورى واللولو".. هل تستمر إسرائيل فى استهداف قادة المقاومة الفلسطينية؟

تقرير أمريكى: إسرائيل تبحث عن أفضل الخيارات السيئة لإدارة غزة بعد الحرب