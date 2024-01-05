تكريم النائبة أمل سلامة من مركز التعليم الافتراضى للجامعة الأمريكية

كرم مركز التعليم الافتراضى للجامعة الأمريكية للعلوم؛ النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب؛ رئيس لجنة العلاقات الخارجية؛ وعضو الهيئة العليا بحزب الحرية المصرى؛ لدورها البرلمانى المشرف؛ وإسهاماتها الجليلة فى خدمة المجتمع؛ ولمجهوداتها الخلاقة والمبدعة خلال مشاركتها فى الدورة الخامسة عشر لملتقى الكفاءات العربية.

وأعربت النائبة أمل سلامة عن شكرها الجزيل للواء دكتور طارق مسعود، رئيس مجلس أمناء المركز العربى للتعليم والاستشارات؛ والدكتور شادى سويلم، رئيس مركز التعليم الافتراضى للجامعة الأمريكية؛ والدكتور محمد عبد الجواد، نائب رئيس مركز التعليم الافتراضى ومحمد خيال، مدير العلاقات العامة والإعلام ؛ وأكرم اسماعيل أمين حزب الحرية المصرى بشمال سيناء.

وأشاد قيادات مركز التعليم الافتراض للجامعة الأمريكية للعلوم بالدور الكبير والمتميز للنائبة أمل سلامة فى خدمة المجتمع.

من جانبها قدمت النائبة أمل سلامة، عضو الهيئة العليا بحزب الحرية المصرى درع الحزب لكل من للواء دكتور طارق مسعود والدكتور شادى سويلم ومحمد خيال.

كما كرم المركز عددا من الشخصيات العامة من بينهم الفنانة حنان مطاوع والدكتور حسام يونس عضو الهيئة العليا بحزب الحرية المصرى.