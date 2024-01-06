السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2024 .. وباقي الإجازات الرسمية

إجازة
إجازة

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2024  من أكثر الموضوعات بحثًا على محركات الإنترنت خلال الساعات الماضية حيث يبحث الطلاب والعاملين والموظفين بكافة محافظات جمهورية مصر العربية عن موعد اجازة عيد الميلاد المجيد 2024 رسميًا وباقي الإجازات الرسمية، للإستمتاع بالاجازة بعيدًا عن روتين العمل اليومي.

ويرصد " الدستور" في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها وتشمل مواعيد العطلات الرسمية الأسبوعية خلال يناير 2024، إليكم التفاصيل على النحو التالي:-

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موعد إجازة عيد الميلاد المجيد 2024 رسميا لموظفي القطاع العام والخاص

 

موعد اجازة عيد الميلاد المجيد 2024

أما عن موعد اجازة عيد الميلاد المجيد 2024 الرسمي، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بأن يكون يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024 ميلادية إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وشركات القطاع الخاص؛ وذلك بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

مواعيد العطلات الأسبوعية خلال يناير 2024

  • يوم الجمعة الموافق 5 يناير 2024 إجازة أسبوعية.
  • يوم السبت الموافق 6 يناير 2024 إجازة أسبوعية.
  • يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024.
  • يوم الجمعة الموافق 12 يناير 2024، إجازة عيد الميلاد المجيد.
  • يوم السبت الموافق 13 يناير 2024 إجازة أسبوعية.
  • يوم الجمعة الموافق 19 يناير إجازة أسبوعية.
  • يوم السبت الموافق 20 يناير إجازة أسبوعية.
  • يوم الجمعة الموافق 26 يناير إجازة أسبوعية.
  • يوم السبت الموافق 27 يناير إجازة أسبوعية.

الإجازات الرسمية في 2024

  • يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024، عيد الميلاد القبطى «عيد الميلاد المجيد».
  • يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024، ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.
  • يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024، عيد الفطر المبارك.
  • يوم الخميس الموافق 25 إبريل 2024، عيد تحرير سيناء.
  • يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024، عيد العمال.
  • يوم الإثنين الموافق 6 يونيو 2024، شم النسيم.
  • يوم الأحد الموافق 16 يونيو 2024، وقفة عرفات.

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  • يوم الإثنين الموافق 17 يونيو 2024، عيد الأضحى المبارك.
  • يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024، ثورة 30 يونيو.
  • يوم الإثنين الموافق 8 يوليو 2024، رأس السنة الهجرية.
  • يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024، عيد الثورة.
  • يوم الإثنين الموافق 16 سبتمبر 2024، المولد النبوي الشريف.
  • يوم الإثنين الموافق 6 أكتوبر 2024، عيد القوات المسلحة وذكرى نصر أكتوبر المجيدة.

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