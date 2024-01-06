"رأيت الخليقة كلها اليوم مضيئة بلمعان عجيب".. أشهر ألحان برامون عيد الميلاد

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، بليلة عيد الميلاد المجيد، الذي يعتبر أول الأعياد التي يحتفل بها الأقباط في عام 2024 الجاري، بعد فترة صوم استغرقت 43 يومًا مُتصلة بدأت يوم 26 من شهر نوفمبر من العام الماضي 2023.

ألحان البرامون

وقال المرتل حنا عيد، خريج معهد الانبا مكسيموس للألحان والتسبحة، إن للبرامون ألحانا تميزه عن الحان قداس عيد الميلاد الذي يتمم مساء نفس يوم البرامون، مثل لحن مرد الإنجيل الذي يقول: " تي بارثينوس ماريام : نيم يوسف نيم سالومي : آف إير إشفيري إيماشو : إثفيه ني إيطاف ناف إيرؤو .. العذراء مريم، ويوسف وسالومى، تعجبوا جدا، ممن رأوه .

ولحن مرد الابركسيس الذي يقول: أونى ناكهى إننوتى، أووه إنشو إير اشفيرى اموأوو، انتى تى ثيؤطوكوس ماريا، اتؤوى إم بارثينوس انسيو نيفين .. يا للطلقات الإلهية، المتعجب منها، التى لوالدة الإله مريم، العذراء كل حين، و ذكصولوجية البرمون التي تقول: رأيت الخليقة كلها اليوم مضيئة بلمعان عجيب من اجل الظهور الإلهى الذى اعلن لنا.. لأن غير المتجسد تجسد ولدته العذراء مثل كل احد إلهًا انسانا.. بيت لحم مدينة داود تفتخر بتهليل لأنها حملت جسديا الذى على الشاروبيم.. الكائن الذى كان والمبدع وحده القاطع رباط الخطية لف بخرق.. لعذراء مريم و يوسف وسالومى تعجبوا جدا ممن رأوه.. العساكر السماوية تسبح على الأرض منشده بهذا التسبيح المقدس صارخه قائلة المجد لله فى الأعالى وعلى الأرض السلام وفى الناس المسرة لأنه اتى وخلصنا.. الرعاة الذين فى الحقل اتوا وسجدوا له ونحن ايضًا نسجد له ونشهد له انه اتى الى العالم وولد من العذراء وخلص جنسنا من إبليس الشرير.. نسبحه ونمجده ونزيده علوا كصالح ومحب البشر ارحمنا كعظيم رحمتك.

حينئذ امتلأ فمنا فرحًا ولساننا تهليلًا لأن ربنا يسوع المسيح ولد فى بيت لحم السلام لمدينة إلهنا مدينة الأحياء مسكن الصديقين التى هى أورشليم السلام لك يا بيت لحم مدينة الأنبياء الذين تنبأوا عن ميلاد عمانؤيل اليوم أشرق لنا نحن أيضًا النور الحقيقى من مريم العذراء العروس النقية مريم ولدت مخلصنا محب البشر الصالح فى بيت لحم اليهودية كأقوال الأنبياء.. أشعياء النبى يصرخ بصوت التهليل قائلًا انها تلد عمانوئيل مخلصنا الصالح ها السموات تفرح والأرض تتهلل لأنها ولدت لنا عمانوئيل نحن معشر المسيحين من أجل هذا نحن أغنياء بالخيرات الكاملة وبإيمان نرتل قائلين هلليلويا .. هلليلويا يسوع المسيح ابن الله ولد فى بيت لحم هذا الذى ينبغى له المجد مع ابيه الصالح والروح القدس من الآن والى الأبد.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، كعادته السنوية، في كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تحمل شعار (ميلاد المسيح) وهي أكبر كنيسة في الشرق الأوسط.