السبت 06 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

في ليلة عيد الميلاد المجيد.. ما هو البرامون؟

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، بليلة عيد الميلاد المجيد، الذي يعتبر أول الاعياد التي يحتفل بها الأقباط في عام 2024 الجاري، بعد فترة صوم استغرقت 43 يومًا مُتصلة بدأت يوم 26 من شهر نوفمبر من العام الماضي 2023.

البرامون 

وقال الباحث الطقسي شريف برسوم في تصريح خاص، إن البرامون هو الفترة السابقة للعيد، ويصام طبقا لطقوس الكنيسة ضمن أصوام الدرجة الأولى التي تعتبر الاكثر زهدا ونسكا، والتي يمتنع خلاها عن تناول الماكولات البحرية، ويحدد طبقا ليوم العيد فاذا حل العيد يوم الاثنين فيصبح البرامون 3 ايام هم الجمعة والسبت والاحد، واذا حل العيد يوم الاحد فيصبح البرامون يومين السبت والجمعة، واذا حل العيد خلال ايام السبت او الجمعة او الخميس او الاربعاء او الثلاثاء فيصبح البرامون يوم واحد فقط.

وقال كنيسة الانبا تكلا هيمانوت بالاسكندرية، إن كلمة بارامون أو برامون باليونانية παrάμoνoς اصطلاح كنسي طقسي تعرفه كنائس العالم كله، القبطية والأنطاكية والأرمينية والأشورية والبيزنطية، وكنيسة روما والكنيسة الانجليكانية أيضًا.
ظهر في القرون الوسطى تفسير لمعنى "البرامون"، على أنه يعني: "خلاف العادة". وكان أول من استخدم هذا التعبير هو يوحنا بن سباع (القرن الثالث عشر) في كتابه "الجوهرة النفيسة في علوم الكنيسة". فيقول: "والعلة في ذلك أن العادة الجارية أن يُصام صوم الميلاد إلى التاسعة من النهار، فلما كان خاتمة الصوم إلى المساء، صار خلافا للعادة، لأجل ذلك سُمي باراموني".

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، كعادته السنوية، في كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تحمل شعار (ميلاد المسيح) وهى أكبر كنيسة في الشرق الأوسط.

عيد الميلاد المجيد احتفالات عيد الميلاد المجيد عيد الميلاد المجيد ٢٠٢٤ قداس عيد الميلاد المجيد احتفال عيد الميلاد المجيد

مواد متعلقة

خرج الأمر.. خامس احتفالات الميلاد لفريق مار إفرام بمسرحي المقر البابوي والكاتدرائية

اليوم الجمعة.. الكنيسة المارونية تحتفل بعيد الأنبا بولا أول السواح

اليوم الجمعة.. الكنيسة اللاتينية تحتفل بذكرى البارّة سنكليتيكي

الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بعدة مناسبات هامة اليوم

اليوم.. الكنيسة البيزنطية تحتفل ببارامون الظهور الإلهي

مع قربه.. تعرف على تهنئات عيد الميلاد المجيد لعام 2024

اليوم الخميس.. الكنيسة المارونية في مصر تحتفل بذكرى البارّة دومنيكة

اليوم.. الكنيسة اللاتينية تحتفل بمحفل مقدّس إكرامًا للرسل السبعين القدّيسين

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

عاجل..التفاصيل الكاملة.. الأهلي يحسم صفقة المهاجم وسام أبوعلي

بعد زيارتها الأهرامات ومتحف الحضارة.. سوناكشى سينها تنشر صورها وسط معالم الأقصر

قصة مسلسل حالة خاصة.. مواعيد عرض الحلقة الـ 3 و4 وأبرز أبطاله

صراع محتمل.. هل تندلع الحرب العالمية الثالثة في القطب الشمالي؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أحمد لاشين

تفجيرات كرمان وسياسة الرقص على النار

خالد حريب

ما بعد الموسوي والعاروري

محاسن السنوسي

مقاول أنفار عصري

حسين دعسة

من سيأكل الكعكة المحروقة فى فرن غزة.. هل يفعلها حزب الله؟

أحمد بهاء الدين شعبان

عضوية «بريكس».. فرصة ومسئولية

أميرة ملش

سنوات زوجية وسنوات فردية

ماجد حبته

عودة داعش.. فى إيران!

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل خطة الاحتلال الإسرائيلى لإسقاط قضية الإبادة الجماعية فى محكمة العدل الدولية

ما بعد «العارورى».. تداعيات اغتيال أكبر رجال «حماس» على الحرب فى غزة

حلقة النار