في ليلة عيد الميلاد المجيد.. ما هو البرامون؟

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت، بليلة عيد الميلاد المجيد، الذي يعتبر أول الاعياد التي يحتفل بها الأقباط في عام 2024 الجاري، بعد فترة صوم استغرقت 43 يومًا مُتصلة بدأت يوم 26 من شهر نوفمبر من العام الماضي 2023.

البرامون

وقال الباحث الطقسي شريف برسوم في تصريح خاص، إن البرامون هو الفترة السابقة للعيد، ويصام طبقا لطقوس الكنيسة ضمن أصوام الدرجة الأولى التي تعتبر الاكثر زهدا ونسكا، والتي يمتنع خلاها عن تناول الماكولات البحرية، ويحدد طبقا ليوم العيد فاذا حل العيد يوم الاثنين فيصبح البرامون 3 ايام هم الجمعة والسبت والاحد، واذا حل العيد يوم الاحد فيصبح البرامون يومين السبت والجمعة، واذا حل العيد خلال ايام السبت او الجمعة او الخميس او الاربعاء او الثلاثاء فيصبح البرامون يوم واحد فقط.

وقال كنيسة الانبا تكلا هيمانوت بالاسكندرية، إن كلمة بارامون أو برامون باليونانية παrάμoνoς اصطلاح كنسي طقسي تعرفه كنائس العالم كله، القبطية والأنطاكية والأرمينية والأشورية والبيزنطية، وكنيسة روما والكنيسة الانجليكانية أيضًا.

ظهر في القرون الوسطى تفسير لمعنى "البرامون"، على أنه يعني: "خلاف العادة". وكان أول من استخدم هذا التعبير هو يوحنا بن سباع (القرن الثالث عشر) في كتابه "الجوهرة النفيسة في علوم الكنيسة". فيقول: "والعلة في ذلك أن العادة الجارية أن يُصام صوم الميلاد إلى التاسعة من النهار، فلما كان خاتمة الصوم إلى المساء، صار خلافا للعادة، لأجل ذلك سُمي باراموني".

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، كعادته السنوية، في كاتدرائية العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تحمل شعار (ميلاد المسيح) وهى أكبر كنيسة في الشرق الأوسط.