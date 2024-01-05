الجمعة 05 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

في ذكرى ميلاد حاتم ذو الفقار.. الرومانسية أبرز صفات رجل الجدي

حاتم ذو الفقار
حاتم ذو الفقار

يصادف اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل حاتم ذو الفقار، الذي ولد في مثل هذا اليوم 5 يناير عام 1952، ورحل عن عالمنا في 15 فبراير 2012 عن عمر يناهز الـ 60 عامًا.

يعد  الراحل حاتم ذو الفقار، من ضمن أبرز نجوم السينما المصرية الذين أضافوا الكثير في عالم الفن، ليقدم الكثير من الأعمال الفنية التي ما زالت عالقة في أذهان الكثير من المشاهدين وعشاق السينما.

ويحمل الفنان الراحل حاتم ذو الفقار، صفات برج الجدي الذي يعرف بأنه أكثر الأبراج رومانسية وطيبة، وتزامنًا مع ذكرى ميلاده يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن مواليد برج الجدي الذي يتميز بالعديد من الصفات المختلفة عن باقي الأبراج.

ولعشاق الأبراج وعالم الفلك، نعرض لكم في هذا التقرير أبرز الصفات الموجودة في مواليد برج الجدي والتي يحملها الرجال، وإليكم التفاصيل الكاملة على النحو التالي كما ينبغي:

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في عيد ميلاد أشرف زكي.. ما لا تعرفه عن صفات برج الجدي

في عيد ميلاد حاتم ذو الفقار.. الرومانسية أبرز صفات رجل الجدي

يعد رجل الجدي من أكثر الأبراج تفائلا فهو دائمًا محب للخير لكل من حوله، وعاشق لمساعدة الأخرين لينال حب من حوله، لذلك يمكنك خطف قلب رجل الجدي بكل سهوله لأنه من الأشخاص الأكثر تواضعًا وبسيط في التعامل مع الآخرين.

في عيد ميلاد حاتم ذو الفقار.. الرومانسية أبرز صفات رجل الجدي

يبحث دائمًا برج الجدي عن من يشبه في الصفات لأنه يريد تكوين العلاقات العديدة والسهلة، ويفضل الجدي أن يحقق الاستقرار المادي قبل أن يحقق الاستقرار العائلي، ويفضل ذكر الجدي دائمًا أن يضع أهداف في حياته حتى يصل إليها، فهو رجل طموح.

في عيد ميلاد حاتم ذو الفقار.. الرومانسية أبرز صفات رجل الجدي

بالرغم من حبه الشديد في تكوين العلاقات وعاشق للتجمعات العائلية إلا أنه يفضل دائمًا الوحدة والجلوس بمفرده، ليتمكن من ترتيب أفكاره ثم يعود مرة أخرى لحياته الطبيعية، فرجل برج الجدي يحافظ على مظهره الخارجي بشكل كبير ولا يحب أحد يعترض على مظهره، ولا يتقبل الانتقادات اللاذعة، كما يحب المنزل بشكل كبير، لذا يهوى المكوث فيه.

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