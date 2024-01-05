أخبار فاتتك| "فيفا" يعلن القائمة الدولية للحكام المصريين 2024 ونتنياهو يتوعد بمواصلة الحرب

شهدت الساعات الماضية تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، يستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

لا جديد فى ترشيحات بيريرا.. فيفا يعلن القائمة الدولية للحكام المصريين 2024

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، برئاسة السويسري جاني إنفانتينو، اعتماد القائمة الدولية للحكام المصريين لعام ٢٠٢٤.

ولم تشهد القائمة الدولية للحكام أي جديد من جانب البرتغالى ميلو بيريرا رئيس اللجنة الذي تعهد ببناء جيل جديد للتحكيم المصري منذ توليه مسئولية رئاسة اللجنة.

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نتنياهو يتوعد بمواصلة الحرب فى مقابلة مع السيناتور الأمريكى ليندسي جراهام

قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو خلال اجتماع مع السيناتور الأمريكى الجمهوري ليندسي جراهام، إن "إسرائيل ستواصل الحرب بكل قوتها من أجل تحقيق جميع أهدافها"، ويقوم السيناتور الأمريكي من الحزب الجمهوري ليندسى جراهام بزيارة إلى إسرائيل.

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والدة أحد الأطفال المصابين بالتوحد لـ"الدستور": طه دسوقى جسد الحركات بدقة كبيرة فى "حالة خاصة"

أشعلت الحلقتين الأولى والثانية من مسلسل “حالة خاصة” بطولة الفنان طه دسوقي، والذي يخوض البطولة المطلقة الأولى له، عبر المنصة الرقمية"watch it"، وتشاركه البطولة الفنانة غادة عادل، والفنان حسن أبو الرووس.

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حبس تشكيل عصابى تم ضبطهم أثناء تهريب 760 ألف قرص كبتاجون

أمرت النيابة العامة بحبس تشكيل عصابي تم ضبطه أثناء تهريب 760 ألف قرص من عقار الكبتاجون ٤ أيام علي ذمة التحقيقات.

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"هيومن رايتس ووتش": الاحتلال اعتقل عمالا من غزة "بشكل سرى" لأسابيع

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت آلاف العمال من غزة لعدة أسابيع "بمعزل عن العالم الخارجي في ظروف غير إنسانية ومهينة" بعد بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، وأخضعت بعضهم على الأقل لمعاملة غير إنسانية ومهينة.

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أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 5-1-2024

ارتفعت أسعار الفراخ خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث وصل إلى سعر 70 جنيها، بعد أن ظلت لعدة أشهر في مستوى 60 جنيها، مع مبادرة رئيس مجلس الوزراء بخفض اسعار بعض السلع الغذائية ومنها الدواجن.

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