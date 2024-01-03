الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد عرض حلقتين منه.. "حالة خاصة" ينال إشادات واسعة عبر السوشيال ميديا

حالة خاصة
حالة خاصة

نالت الحلقة الأولى من مسلسل حالة خاصة التي عرضت اليوم الأربعاء، منصة واتش إت الرقمية العديد من إشادات الجمهور الكبيرة.

وتحدث الكثير من الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة عن مسلسل "حالة خاصة" الذي ستصل عدد حلقاته إلى 10، من تأليف مهاب طارق، ومن إخراج عبد العزيز النجار في أولى تجاربه الإخراجية الدرامية التليفزيونية.

ويرصد "الدستور" أبرز التعليقات التي جاءت على مسلسل "حالة خاصة" في سياق السطور التالية.

وكتبت سارة سعيد من رواد السوشيال ميديا عبر منصة “فيسبوك”: "أنا بالنسبة ليا طه دسوقي افضل ممثل كوميدي ف واضح من المسلسل أنه مش كوميدي يعني هنشوف طه في حاجه مختلفة بالنسبالي مستنيا حالة خاصة"، وعلقت فاطمة زهير من رواد السوشيال ميديا قائلة: "حالة خاصة عجبني جدا لأن ابني عنده توحد".

وعلقت نورهان سمير، من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلة: "بعد عرض أول حلقتين من مسلسل (حالة خاصة) أى الجمال دا والتحفة دى، طه دسوقي عامل عظمة ف أدائه عامل حالة خاصة فعلا، المسلسل من أول ما بتتفرج عليه بيشدك من غير ماتحس ومبسوط وانت قاعد بتتفرج، وغادة عادل هى روح حلوة اوى للمسلسل وهى البهجة بتاع المسلسل، وحسن ابو الروس لذيذ اوى ❤️❤️❤️❤️❤️".

 

أبطال حالة خاصة

يجدر الإشارة إلى أن مسلسل حالة خاصة من انتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى، ويجمع في بطولته بين غادة عادل، طه دسوقى،، أحمد طارق، هاجر السراج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، لينا إيهاب، الطفل آدم وهدان، أدهم النحاس.

حالة خاصة إشادات مسلسل حالة واتش أت الفنان الشاب طه دسوقي

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