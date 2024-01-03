الأربعاء 03 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

4 مشروبات صحية تحارب انتفاخ المعدة في دقائق.. تعرف عليهم

انتفاخ المعدة
انتفاخ المعدة

يعد انتفاخ المعدة من ضمن الأمراض الشائعة التي يصاب بها العديد من الأشخاص دون معرفة السبب، والتي تسبب الكثير من المشكلات الصحية لدى صاحبها.

القضاء على انتفاخ المعدة

وهناك الكثير من الطرق الصحية التي يمكنك من خلالها القضاء على انتفاخ المعدة من ضمنها ممارسة الرياضة، وتناول الأطعمة الغذائية المفيدة والخفيفة على المعدة، وفي هذا التقرير نرصد لكم أبرز المشروبات الصحية التي تحارب انتفاخ المعدة وأسباب الاصابه، وفقًا لموقع "livestrong"، إليكم التفاصيل على النحو التالي:

txt

كيف تتجنب خطر الإصابة بقرحة المعدة؟

مشروبات صحية تحارب انتفاخ المعدة 

إليكم قائمة بالمشروبات التي تساعدك على محاربة انتفاخ المعدة إليكم أبرزهم في السطور التالية:

1 - مشرب الزنجبيل

يساعد مشرب الزنجبيل الجهاز الهضمي على التخلص من الغازات بسرعة وكفاءة أكبر، يقلل من الشعور بالتجشؤ بعد وجبات الطعام، يقلل من الشعور بالغثيان والتقيؤ وعسر الهضم.

2 - الشاي الأخضر 

يحتوي على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة والتي تسبب في تدمير لخلايا الدهنية وتساعد في تهدئة عضلات الجهاز الهضمي، ويعمل على تحفيز الهرمونات التي يحتاجها الجهاز الهضمي لتحسين هضم الطعام وطرد الغازات.

3 - شاي الليمون

يمكن لكوب من منقوع شرائح الليمون في الماء المغلي المساعدة في محاربة الانتفاخ ويحتوي على مادة فعالة لحماية المعدة حيث يعد هذا المشروب مضادات الالتهابات ويساهم في التخلص من اضطرابات المعدة.

4 - شاي الشمر

يقوم شاي بذور الشمر على توفير راحة فورية للمعدة المصايه يـ الغازات والتشنجات التي تصيب الجهاز الهضمي، كما أنه يعمل على تبريد الجسم بشكل طبيعي.

ما العلاقة بين بكتيريا المعدة والإصابة بألزهايمر؟

كيف تتجنب خطر الإصابة بقرحة المعدة؟

فواكه وخضروات تساعد في علاج حموضة المعدة.. تعرف عليها

كيف تحمي نفسك من الإصابة بجرثومة المعدة؟

أسباب انتفاخ المعدة

1 - التدخين.
2 - عدم ممارسة الرياضة.
3 تناول كميات كبيرة من الدهون المشبعة والكوليسترول، حيث أن الدهون تأخذ وقت طويل لكي تهضم.
4 - استهلاك كميات كبيرة من السكر والملح.
5 - تناول أطعمة تفتقر إلى الألياف.
6 - التوتر المستمر والقلق.
7 - شرب المشروبات الغازية.
8 - الإفراط في تناول الطعام.
9 - التكلم اثناء تناول الطعام.
10 - تناول الطعام أو الشراب بطريقة سريعة.
11 - مضغ العلكة، ومص الحلويات الصلبة.

انتفاخ المعدة أسباب انتفاخ المعدة المعدة مشروبات صحية تحارب انتفاخ المعدة انتفاخ القضاء على انتفاخ المعدة

مواد متعلقة

مع تشابه الأعراض.. الفرق بين الالتهاب الرئوي وكورونا الجديد

خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2024

مع بداية العام.. سعر الذهب اليوم الأربعاء 3 يناير 2024 في مصر

في عيد ميلادها.. الموضة والأزياء في حياة نادية لطفي (صور)

بعد انفصال هند عبد الحليم.. 4 أبراج ملهاش حظ في الارتباط عام 2024

أصيبت به فاتن الحلو.. ما هو مرض هشاشة العظام

أخبار فاتتك| حزب الله يتبنى 10 هجمات على إسرائيل.. ومنتخب مصر يستعد لـ تنزانيا الودى

علامات تحذيرية من خطر الإصابه بمرض سرطان الكبد.. اعرفها

الأكثر قراءة

عاجل.. كولر يرفض رحيل ثنائي الأهلي في صفقة عمر كمال عبدالواحد

عاجل| الجبلاية يكشف سبب إحالة محمد الشيبى للجنة الانضباط

زوجة حلمى بكر تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد نقيب الموسيقيين

قصة مسلسل حالة خاصة.. ومواعيد عرضه على Watch it وأبرز أبطاله

رسميًا.. الكشف عن بديل كوكا فى قائمة منتخب مصر لكأس أمم إفريقيا

أسماء.. لم أزل "منصور" ولم أُهزم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

تلاحم وتفكك التكتلات

جلال حمام

عام جديد.. وتفاؤل بالمستقبل

محمد رفعت

"صرخة سواق الأتوبيس"!

عبد الرحيم طايع

مصر والعالم 2024

مدحت بشاى

عندما دُفعت جماعة الشر دفعًا

حسين دعسة

بين حماس وحزب الله.. اليوم التالى لبنانيًا!

وائل لطفي

«القنبلة» التى تهدد صحة المصريين

ماجد حبته

هدية رئاسية لكبار السن

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو على شفا الانهيار.. أزمات اقتصادية واستمرار حرب غزة وعزلة دولية

كيف يؤثر اغتيال "العاروري" على نشاط حماس في الضفة الغربية؟

وول ستريت جورنال: إلغاء قانون الإصلاح القضائي في إسرائيل سابقة فريدة