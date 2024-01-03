4 مشروبات صحية تحارب انتفاخ المعدة في دقائق.. تعرف عليهم

يعد انتفاخ المعدة من ضمن الأمراض الشائعة التي يصاب بها العديد من الأشخاص دون معرفة السبب، والتي تسبب الكثير من المشكلات الصحية لدى صاحبها.

القضاء على انتفاخ المعدة

وهناك الكثير من الطرق الصحية التي يمكنك من خلالها القضاء على انتفاخ المعدة من ضمنها ممارسة الرياضة، وتناول الأطعمة الغذائية المفيدة والخفيفة على المعدة، وفي هذا التقرير نرصد لكم أبرز المشروبات الصحية التي تحارب انتفاخ المعدة وأسباب الاصابه، وفقًا لموقع "livestrong"، إليكم التفاصيل على النحو التالي:

مشروبات صحية تحارب انتفاخ المعدة

إليكم قائمة بالمشروبات التي تساعدك على محاربة انتفاخ المعدة إليكم أبرزهم في السطور التالية:

1 - مشرب الزنجبيل

يساعد مشرب الزنجبيل الجهاز الهضمي على التخلص من الغازات بسرعة وكفاءة أكبر، يقلل من الشعور بالتجشؤ بعد وجبات الطعام، يقلل من الشعور بالغثيان والتقيؤ وعسر الهضم.

2 - الشاي الأخضر

يحتوي على كميات كبيرة من مضادات الأكسدة والتي تسبب في تدمير لخلايا الدهنية وتساعد في تهدئة عضلات الجهاز الهضمي، ويعمل على تحفيز الهرمونات التي يحتاجها الجهاز الهضمي لتحسين هضم الطعام وطرد الغازات.

3 - شاي الليمون

يمكن لكوب من منقوع شرائح الليمون في الماء المغلي المساعدة في محاربة الانتفاخ ويحتوي على مادة فعالة لحماية المعدة حيث يعد هذا المشروب مضادات الالتهابات ويساهم في التخلص من اضطرابات المعدة.

4 - شاي الشمر

يقوم شاي بذور الشمر على توفير راحة فورية للمعدة المصايه يـ الغازات والتشنجات التي تصيب الجهاز الهضمي، كما أنه يعمل على تبريد الجسم بشكل طبيعي.

أسباب انتفاخ المعدة

1 - التدخين.

2 - عدم ممارسة الرياضة.

3 تناول كميات كبيرة من الدهون المشبعة والكوليسترول، حيث أن الدهون تأخذ وقت طويل لكي تهضم.

4 - استهلاك كميات كبيرة من السكر والملح.

5 - تناول أطعمة تفتقر إلى الألياف.

6 - التوتر المستمر والقلق.

7 - شرب المشروبات الغازية.

8 - الإفراط في تناول الطعام.

9 - التكلم اثناء تناول الطعام.

10 - تناول الطعام أو الشراب بطريقة سريعة.

11 - مضغ العلكة، ومص الحلويات الصلبة.