يعاني الكثير من الأشخاص خلال عيد الأضحى المبارك 2023، من انتفاخ المعدة، خصوصاً إذا أفرطوا في تناول اللحوم.

ونقدم أسباب ونصائح للتخلص من انتفاخ المعدة، وفقاً لتقرير نشره موقع "livestrong".

نصائح تحميك من انتفاخ المعدة بعد تناول لحم العيد

1 - تجنب المشروبات الغازية بعد الطعام

إذا أفرطت في تناول لحم العيد تجنب المشروبات الغازية لأنها تحتوي على غاز ثاني اكسيد الكربون، وهذا الغاز سيتراكم على الجهاز الهضمي، وسيسبب لك انتفاخ وألم في المعدة.

2 - الرياضة بعد الأكل مباشرة

ممارسة الرياضة شئ مهم جداً يجب أن نعتمد عليها بشكل يومي خصوصاً إذا كنت شخص عاشق للأكل، فيمكنك ممارسة بعض الرياضة المنزلية أو المشي ساعة ستشعر بتحسن والشعور بالطاقة.

3 - تقليل الدهون في طعام

من المعروف أن اللحوم الحمراء تحمل الكثير من الدهون لذلك تجنب الإفراط في تناول اللحوم ذات الدهون الكثيرة لأنها ستعمل على انتفاخ المعدة.

4 - شرب الزنجبيل والينسون والنعناع

إذا تناولت الكثير من لحوم العيد يمكنك شرب الزنجبيل الساخن والينسون والنعناع الأخضر لأنها أعشاب طبيعية ستاعدك على طرد الغازات الزائدة في المعدة وتخفيف ألم المعدة.

أسباب انتفاخ المعدة بعد تناول الأطعمة الدهنية