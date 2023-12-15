الجمعة 15 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

كيف تتجنب خطر الإصابة بقرحة المعدة؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تعتبر قرحة المعدة من أصعب الأمراض التي قد تصيب جدار المعدة والجهاز الهضمي بشكل عام، فهي عبارة عن جرح مفتوح على سطح عضو أو نسيج ما،  يمكن أن تحدث في المرىء أو المعدة، أو الاثني عشر.

ويستعرض "الدستور" في السطور التالية أشهر طرق التخلص من قرحة المعدة.

ليلى إبراهيم الرفاعى لـ"الشاهد": أحزان 67 سببت قرحة لوالدى فى المعدة

العلاح الطبى

تتنوع العلاجات الطبية لقرحة المعدة بواسطة دمج المضادات الحيوية والأدوية المضادة للحموضة، وفي الحالات الصعبة قد يتطلب الأمر تدخلا جراحيا.

العلاجات الطبيعية

تشتهر العلاجات الطبيعية لقرحة المعدة منذ قديم الزمان، بما يساعد في تخفيف الأعراض والقضاء على قرحة المعدة، وتتضمن: الموز الذي يحتوي على مضادات البكتيريا، بما يعوق نمو قرحة المعدة، والثوم الذي يساعد على القضاء على البكتيريا المسببة لأمراض المعدة والجهاز الهضمي، والتوت والخوخ.

ومن أشهر علاجات القرحة الفلفل الحار، حيث إن جرعة صغيرة من الفلفل تسهم في الحماية من القرحة، والفلفل يحفز تدفق الدم إلى المعدة بحيث تصل المواد الغذائية ومحتويات الجهاز المناعي بشكل أسرع لمعالجة القرحة.

كيف تتجنب الإصابة بقرحة المعدة؟

عدم تناول الأدوية والفيتامينات قبل تناول الإفطار يسهم بشكل كبير في عدم الإصابة بقرحة المعدة، وعدم زيادة أعراضها، وكذلك تجنب تناول المقليات والتوابل التي تفاقم الألم والشعور بالحرقة، والحرص على تناول الألياف الغذائية التي من الممكن أن تحمي الأغشية المخاطية من التعرض لحمض المعدة، وتجنب شرب الحليب بكثرة والتقليل من استهلاك منتجات الألبان، وتجنب شرب الكحول الذي قد يزيد من احتمالية الإصابة بقرحة المعدة.

أعراض قرحة المعدة

تعتبر من أبرز أعراضها: القئ والغثيان، والضعف العام، والبراز الدامي، والإمساك، والعطش الشديد.

قرحة المعدة الجهاز الهضمي العلاح الطبي المريء الاثني عشر

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