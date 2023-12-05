أطعمة قد تؤثر على صحتك في الصباح.. اجتنبها

هناك الكثير منا يتناول بعض الأطعمة فى الصباح الباكر دون علم بخطورتها على المعدة، وتناول تلك الأطعمة قد يؤثر على صحة الجهاز الهضمي وقد نتعرض لبعض المشكلات خلال يومنا بسبب تناول تلك الأطعمة على معدة خاوية.

فكما جاء في موقع "بولد سكاى"، فهناك مجموعة من الاطعمة والمشروبات لا يجب تناولها على معدة خاوية وذلك لانها تتسبب في إرهاق جدار المعدة والتسبب في مشاكل عديدة فى المعدة، وتأتى على رأس تلك الأشياء تناول القهوة لعى معدة خاوية يتسبب في زيادة الغازات فى المعدة، إلي جانب ذلك يقلل من سرعة الحرق وهو ما يجعلك تزداد فى الوزن دون وعين كما يتسبب في تراكم الدهون فى منطقة البطن.

وبحسب ما ذكر في الموقع، فأن تناول المعجنات فى الصباح لباكر من أكثر الأمور الخطيرة وذلك نظرا لأانها تتحول إلي سكريات فقد تعطيك احساس بالشبع ولكنه احساس وهمي لأنك ستشعر بالجوع بعد فترة قصيرة، إلي جانب ذلك يتسبب تناول المعجنات فى زيادة الوزن، ومن الاطعمة الممنوع تناولها فى الصباح الباكر الحمضيات فلا يعلم معظمنا أنه لا يجب تناول الطماطم فى الصباح الباكر لانه يؤثر سلبي على صحة الجهاز الهضمي.

كما يجب الحرص على عدم تناول الأطعمة الحارة وذلك لانها تتسبب في تهيج جدار المعدة والتسبب فى زيادة الغازات فى المعدة وتؤثر على راحتك على مدار اليوم، لذا يفضل عدم بدأ يومك بتناول الأطعمة الحارة، إلي جانب ذلك يتسبب تناول الحليب على معدة فارغة فىا لتسبب في مشاكل فى المعدة، فلا يجب تناول الحليب اول شيء، ومن الأفضل بدأ اليوم بتناول 2 كوب من الماء على معدة فارغة وذلك لتنظيف القولون من السموم وزيادة عملية التمثيل الغذائي وتهيئة المعدة لتناول الطعام.