الجمعة 03 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ليلى إبراهيم الرفاعي لـ"الشاهد": أحزان 67 سببت قرحة لوالدي في المعدة

ليلي الرفاعي مع الدكتور
ليلي الرفاعي مع الدكتور محمد الباز

قالت ليلي الرفاعي، ابنة الشهيد إبراهيم الرفاعي إن والدها حصل على ترقية استثنائية خلال حرب اليمن لبطولاته وشجاعته في القتال.

أضافت ليلى، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي د.محمد الباز عبر قناة extra news، مساء الخميس:" والدي أصيب بقرحة في المعدة لحزنه الشديد على ما حدث في أيام النكسة 67".

وتابعت "والدي بدأ منذ حرب 56 والعدوان قبل زواجه من والدتي في 1961، كان لوالدي بطولات في الحرب علي بورسعيد، وفي حرب 1967 كانت أول مرة أجد فيها والدي في المنزل وكان يعاني من نزيف في المعدة ولم استوعب حرب الاستنزاف، ووالدي أصيب بقرحة في المعدة أدت لنزيف حاد لحزنه على ما حدث في 67، بعدها رجع وكون 39 قتال الذي خاض بها حرب الاستنزاف بعد انتقاء عناصر قوية من الصاعقة البحرية تحت اسم "منطمة سيناء"، وكنا نذهب أن وشقيقي سامح إلى مقر المجموعة بالقاهرة ونرى التدريبات على أرض الواقع".

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج "الشاهد" شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973، وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟.

ويعد برنامج "الشاهد"، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

الشاهد extra news إبراهيم الرفاعي محمد الباز

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