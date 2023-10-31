الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

فواكه وخضروات تساعد في علاج حموضة المعدة.. تعرف عليها

ارشيفية
ارشيفية

حموضة المعدة هي مستوى الحموضة في الجهاز الهضمي، وتتعلق بإفراز حمض المعدة الذي يسمى حمض الهيدروكلوريك (HCl). يُقاس مستوى حموضة المعدة بواسطة مقياس الحموضة المعروف بـ pH.

عادةً ما تكون حموضة المعدة في نطاق pH من 1 إلى 3، وهذا يعني أن المعدة قوية وحمضية بشكل كافٍ لهضم الطعام وتفتيته. حمضية المعدة ضرورية للهضم الجيد وامتصاص العناصر الغذائية.

ومع ذلك، يجب ملاحظة أن مستوى حموضة المعدة يمكن أن يختلف من شخص لآخر وقد يتأثر بالعديد من العوامل مثل التغذية والصحة العامة. في حالات معينة، مثل ارتفاع حموضة المعدة بشكل غير طبيعي، قد يحتاج الأشخاص إلى علاج أو توجيه طبي للتحكم في حالة الحموضة.

و هناك بعض الفواكه والخضروات التي يمكن أن تساعد في تخفيف حموضة المعدة وتهدئة الجهاز الهضمي، وترصد “الدستور” بعض الأمثلة:

 الموز

 يحتوي على مواد مهدئة وقابضة تساعد في تهدئة حرقة المعدة وتخفيف الحموضة.

البطاطس

يمكن استخدام البطاطس المسلوقة أوالمهروسة لتهدئة حموضة المعدة، فهي تحتوي على مركبات تساعد في تنظيم مستوى الحموضة.

الشاي الأخضر

 يحتوي على مركبات مضادة للأكسدة تساعد في تهدئة الجهاز الهضمي وتقليل حموضة المعدة.

 الزنجبيل

يعتبر من الأعشاب المهدئة للجهاز الهضمي، ويمكن استخدامه لتخفيف الحموضة وتهدئة المعدة.

 التفاح

 يحتوي على الألياف القابضة والمهدئة التي تساعد في تنظيم حموضة المعدة وتهدئة الجهاز الهضمي.

 الأفوكادو

 يحتوي على دسم صحي ومركبات تهدئة تساعد في تقليل حموضة المعدة وتهدئة الحرقة.

المانجو

 تحتوي على مضادات الأكسدة والألياف التي يمكن أن تعزز صحة الجهاز الهضمي وتخفف من حموضة المعدة.

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 البطيخ

يحتوي على نسبة عالية من الماء والألياف، مما يساعد في ترطيب المعدة وتهدئة الحرقة.

الأناناس

يحتوي على إنزيم يسمى بروميلين، والذي يساعد في هضم البروتينات وتخفيف الحموضة.

و يجب الأخذ في الاعتبار أن استجابة كل شخص للأطعمة قد تختلف، وقد يكون هناك أطعمة قد تسبب تفاعلات سلبية لبعض الأشخاص، إذا كنت تعاني من حموضة المعدة المزمنة أو لديك أعراض شديدة، يُفضل استشارة الطبيب لتشخيص حالتك وتلقي العلاج المناسب.

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