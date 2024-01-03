الأربعاء 03 يناير 2024
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خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز 2024

تأشيرة السعودية
تأشيرة السعودية

الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز من اكثر الموضوعات بحثًا عبر محركات الإنترنت خلال الساعات الماضية من قبل الكثير.

 الاستعلام عن تأشيرة السعودية

طرق الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز من اكثر الأسئلة تداول على مواقع التواصل الإجتماعي العديد من قبل المواطنين لمعرفة كيفية الاستعلام عن تأشيرة الدخول عبر وزارة الخارجية، وتعتبر منصة التأشيرات أو إنجاز واحدة من أشهر المنصات الإلكترونية التي تقدم خدمات متعددة في المملكة العربية السعودية.

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من المواطنين لمعرفة تفاصيل  تأشيرة السعودية برقم الجواز، يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير نعرض لكم طرق الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز، وشروط الاستعلام عن تأشيرة برقم الجواز، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي:

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الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز

خطوات الاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز

1 - قم بالدخول عبر رابط منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية عبر موقع وزارة الخارجية السعودية أضغط هنا.
2 - ثم يقوم المستعلم بتحديد رقم طلب التأشيرة.
3 - ثم تقوم بكتابه رقم جواز السفر بشكل صحيح.
4 - ثم تقوم بأدخل رقم الطلب ورمز الصورة المعروضة.
5 - ثم تقوم بالضغط على أيقونه “استعلام”، وستظهر لك حالة التأشيرة الحالية.

شروط الاستعلام عن تأشيرة برقم الجواز

أصدرت وزارة الخارجية عدد من الشروط الخاصة  للاستعلام عن تأشيرة السعودية برقم الجواز من خلال إنجاز منصة التأشيرات الإلكترونية لوزارة الخارجية.

وحددت الشروط علي النحو التالي:

1 - لابد أن يكون جواز السفر صالح لمدة 6 أشهر على الأقل قبل الذهاب إلى المملكة العربية السعودية.
2 - يجب على المتقدم أن يقدم العديد من الصور لكافة أوراق السفر الخاصة به حتى يتم الحصول على البيانات الصحيحة للمتقدم.
3 - لابد أن يكون جواز سفر المتقدم يشمل صفحتين فارغتين على الأقل
4 - لا بد من تقديم صورة شخصية واضحة ويجب أن تكون بيضاء

خطوات الحجز لبرنامج الترانزيت أو المرور مع السعودية

  • بتحديد وجهتي المغادرة والوصول الدولتين.
  • اختر رحلاتك بحد أقصى 96 ساعة.
  • تأكد من تجهيز الصور الشخصية والاوراق المطلوبة قبل البدء بتعبئة الاستمارة.
  • تحصيل الرسوم المتعلقة بإصدار التأشيرة في خطوة دفع واحدة مع تذكرة السفر.
  • يصلك بريد إلكتروني بالتأشيرة المصدرة والتأمين الخاص بمدة إقامتك في المملكة.
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