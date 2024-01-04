يعد ألم العضلات من الأمراض الشائعة التي تصيب الكثير من الناس نتيجة المجهود البدني أو غيره، ويكثر التساؤل عن أسباب ألم العضلات دون مجهود والطرق الذهبية لعلاج المرض، حيث يعاني البعض من إجهاد العضلات نتيجة الإرهاق البدني أو بسبب الإفراط في التمارين الرياضية.

أسباب ألم العضلات دون مجهود وطرق ذهبية لعلاج المرض

ويعرف عن ألم العضلات بأنه مرض يصيب العضلة أو منطقة معينة في الجسم أو مجموعة من العضلات، ويصاب به الأطفال أو الكبار لأسباب بسيطة، مثل التوتر أو الإفراط في المجهود البدني والتمارين، وإليكم التفاصيل وفقًا لموقع "livestrong".

أسباب ألم العضلات دون مجهود وطرق ذهبية للعلاج

أسباب ألم العضلات دون مجهود

1 - الإصابة بعدوى بكتيرية أو فيروسية مثل الإنفلونزا.

2 - الألم العضلي الليفي، وهو حالة مزمنة تسبب ألم العضلات المستمر.

3 - متلازمة التعب المزمن.

4 - متلازمة الألم الليفي العضلي.

5 - اضطرابات المناعة الذاتية مثل الذئبة، وألم العضلات الروماتيزمي، والتهاب الجلد والعضل.

6 - مشاكل الغدة الدرقية، مثل قصور الغدة الدرقية أو فرط نشاطها.

7 - نقص بوتاسيوم الدم.

أسباب ألم العضلات دون مجهود وطرق ذهبية للعلاج

طرق ذهبية لعلاج ألم العضلات

1 - الراحة وتجنب بذل مجهود بدني شاق.

2 - الحصول على قسط كاف من النوم لإراحة العضلات وتقليل التوتر.

3 - عمل كمادات الثلج على المنطقة المصابة، ثم عمل كمادات دافئة بعد ذلك.

4 - تناول مسكنات الألم، التي ينصح بها طبيبك الخاص.

4 - تدليك المنطقة المصابة أو الجسم بالكامل لتنشيط الدورة الدموية وتخفيف الألم العضلي.

5 - ممارسة تمارين الاسترخاء، مثل اليوجا والتأمل الواعي.

6 - ممارسة تمارين الإطالة الخفيفة بعد إراحة العضلات فترة كافية.

أسباب ألم العضلات دون مجهود وطرق ذهبية للعلاج

طرق الوقاية من ألم العضلات

1 - يجب أن ترتدي حذاء رياضيا مدعما أثناء ممارستك الرياضة.

2 - شرب الكثير من السوائل مثل الماء أو العصائر الطبيعية أثناء التمارين لتخفيف الضغط.

3 - تجنب الجري على الأسطح شديدة الصلابة، ويمكنك ممارسة رياضة الجري على العشب.

4 - تجنب الجلوس بكثرة أو لفترة طويلة أمام الكمبيوتر أو المكتب.