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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

كيفية التعامل مع إجهاد العضلات بعد التمارين الرياضية وأعراضها

العضلات
العضلات

يعاني البعض من إجهاد العضلات نتيجة الإرهاق البدني أو بسبب الإفراط في التمارين الرياضية التي تعمل على ألم عضلات الأكتاف أو الساق أو الذراعين.

ويبحث ممارسو الرياضة عبر محركات الإنترنت وعلى موقع "جوجل" عن خطوات التعامل مع إجهاد العضلات بعد التمارين الرياضية، لتجنب الألم الجسدي نتيجة الإرهاق البدني الناتج عن الألعاب الرياضية، ويمكنك من خلال هذا التقرير معرفة أعراض إجهاد العضلات لتتجنبها أو للتعامل معها بشكل طبي، وفقاً لموقع "onlymyhealth"، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

أعراض إجهاد العضلات

1 - الشعور بألم أو الشعور بإيلام عند اللمس.
2 - الاحمرار أو الكدمات.
3 - الحركة المحدودة.
4 - تقلُّصات العضلات.
5 - تورُّم.
6 - ضعف العضلات.

خطوات التعامل مع إجهاد العضلات

1- استخدام أكياس الثلج على مكان الإصابة التي تشعر فيها بالألم لتقليل التورم لمدة 15 دقائق خلال 3 أيام.

2- يمكنك تناول الأدوية المضادة للالتهابات، ولكن عليك استشارة طبيبك أولاً لتحصل على الدواء المناسب لإصابتك.

3- تستطيع استخدام ضمادة الضغط الطبية على مكان الإصابة إذا كانت في الأكتاف أو الساق أو الذراعين.

4- التدليك من ضمن إحدى الوسائل التي ستساعدك على تخفيف آلم الإصابة بشكل سريع.

5- توقف عن الإجهاد البدني ويجب أن تنال وقتا للراحة لترخية العضلات.

الوقاية من إجهاد العضلات

1- يجب أن ترتدي حذاء رياضيا مدعما أثناء ممارستك الرياضة.

2- شرب الكثير من السوائل مثل الماء أو العصائر الطبيعية أثناء التمارين لتخفيف الضغط.

3- تجنب الجري على الأسطح شديدة الصلابة، ويمكنك ممارسة رياضة الجري على العشب.

4- تجنب الجلوس بكثرة أو لفترة طويلة أمام الكمبيوتر أو المكتب.

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