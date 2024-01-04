في أعياد ميلادهم.. سهير زكي ونجوى فؤاد جميلات برج الجدي

تحتفل كلًا من الراقصة سهير زكي والفنانة نجوى فؤاد بأعياد ميلادهم الذي يصادف شهر يناير، ويحملان صفات برج الجدي الذي يحظى بحظ مميز في عام 2024 وفقًا لتقرير تم نشره عبر موقع hindustantimes.

يرصد موقع “الدستور” في هذا التقرير معلومات لا تعرفها عن صفات أنثي برج الجدي وماذا يحمل النجمات من صفات هذا البرج، خاصة أنه يحمل مميزات كثيرة مختلفة عن باقي الإبراج، إليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينيغي:

في عيد ميلاد الجدي.. سهير زكي ونجوى فؤاد جميلات الرقص الشرقي

الراقصة سهير زكي

تحتفل الراقصة سهير زكي اليوم بعيد ميلادها الـ 78 عامًا، فهي من أبرز راقصات الزمن الجميل، وتحمل “سهير” الكثير من الصفات المميزة في برج الجدي، فهي عاشقة للسفر وشراء المجوهرات والملابس القيمة.

في عيد ميلاد الجدي.. سهير زكي ونجوى فؤاد جميلات الرقص الشرقي

تعد أنثى الجدي من أكثر الأبراج اهتمامًا بنفسها وشكلها، فدائمًا تبحث أنثى الجدي عن كل ما هو على الموضة، لذلك تحرص على الاهتمام بشعرها وملابسها وتحب الميك أب والتنوع فيه لإبراز ملامحها الرقيقة.

شخصية الجدي دائمًا قوية وتحب السيطرة على من حولها، لذلك تحرص على اختيار الأشخاص المميزين للدخول معهم في علاقة صداقة أو حب صادقة، وفهي دائمًا تريد العلاقات الحقيقة القوية التي تدوم على مدار حياتها.

الراقصة نجوى فؤاد

وتحتفل الراقصة المعزلة نجوى فؤاد بعيد ميلادها في 17 يناير، وهي من مواليد 1939، وتحمل صفات برج الجدي المختلفة، فهي محبه للحياة، وعاشقة للتجمعات العائلية أو الصداقة، وتحظى بخفة دم قادرة من خلالها خطف قلوب من حولها.

سهير زكي ونجوى فؤاد جميلات الرقص الشرقي

وتحظى أنثى الجدي باهتمام من حولها، لأنها شخص مبهج ومحب للضحك والرقص، فهي دائمًا تبحث عن التطور الحقيقي لتحصل على النجاح، وتستطيع جذب انتباه من حولها بسبب دمها الخفيف وروحها الشقية التي يلتفت إليها الكثير من الرجال.