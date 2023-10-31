عقب تصدرها الترند.. نجوى فؤاد تكشف لـ"الدستور" حقيقة اعتزالها الفن

تصدر اسم الفنانة نجوى فؤاد، محركات البحث الإلكتروني الأكثر شهرة "جوجل"، ومواقع التواصل الاجتماعي بسبب تداول عدد من الأنباء عن اعتزالها الفن بسبب سوء حالتها الصحية، وصل الأمر إلى عدم قدرتها على الحركة، بسبب حالتها المرضية وإصابتها بانزلاق غضروفي منذ فترة.

وأوضحت لـ“الدستور”، أن هذه الأنباء غير صحيحة تمامًا، لأنها لم ولن تعتزل الفن نهائيًا، وأنها ستظل تعمل في الفن لأنه بالنسبة لها كالماء والهواء، متابعًة: "حقيقي حزينة من تداول تلك الأخبار ومش فاهمة الناس اللي بتنشر هذه الأخبار مستفادة إيه".

وعن سبب عدم مشاركتها في عدد من الأعمال الفنية في الوقت الحالي، أوضحت: "السبب في هذا هو إصابتي بانزلاق غضروفي ومن ثم توّقع البعض أنني لن أشارك في أي عمل فني، ومن هنا بدأ البعض يتكهن باعتزالي، ولكن كل دا مش حقيقي أنا مستنية أي عمل فني عشان أشارك فيه، وأنا بحب الفن، وهو مصدر رزقي الوحيد".