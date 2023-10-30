الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

أيام زمان

"ظل يسير في ركبي".. لماذا كانت نجوى فؤاد تخاف من إبليس؟

نجوى فؤاد
نجوى فؤاد

كل شخص عنده فوبيا من شيء ما، والفنانون والمشاهير ضمن هؤلاء الناس يخافون من أشياء عندهم وتصبح عقدة، ومن بين هؤلاء الأشخاص الفنانة والراقصة نجوى فؤاد، التي قالت في تصريحات لها لمجلة الكواكب إنها تخاف للغاية من الشيطان.

كواليس خوف نجوى فؤاد من الشيطان

قالت “فؤاد”، إنها من النادر أن تسير خطوة بدون أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، كما أنها لا تقوم بصناعة أي شيء أو تدخل إلى العمل الفني بدون أن تقول هذا، ونوهت بأنها إذا نسيت هذه الاستعاذة توهمت أن الشيطان يسير فى ركابي، وأن أذاه لا بد أن يصيبنى، ولا بد أن يحدث لى شيء في يومي.

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علاقة مؤذية

وأشارت فؤاد، إلى أن خوفها من الشيطان يرجع إلى شقيقها الذي كان دائمًا يتخانق معها ويضربها على الرغم من تأديب والدتها له إلا أنه لا يكف عن ضربها بصفة مستمرة، وحاولت الانتقام منه إلا أنها لم تعرف بسبب ما فعلته من عقابه وهو محاولة وضع مسمار في النار حتى تقوم بكيه إلا أن هذه المحاولة فشلت بسبب لإطفاء النار التي اشتعلت حتى تقوم بتسخين المسمار لكي شقيقها، إلا أن هذا الكى أصابني أنا في ساقي.


وأوضحت أن هذا الموقف حدث بالليل والناس نيام، لافتة إلى أنها منذ حدث هذا الموقف وهى تخاف من الشيطان، وقالت: “لا أفعل شيئا قبل أن تستعيذ بالله، ولكن نسياني لا يظل طويلًا، فأنا أتحسس مكان الكي فى ساقي، ثم أقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم”.


ويشار إلى أن نجوى فؤاد، راقصة شرقية وممثلة مصرية، بدأت حياتها الفنية كراقصة واتجهت للتمثيل سنة 1964 وعادت للرقص لكنها قامت باعتزاله سنة 1997 للتفرغ للتمثيل، وقدمت العديد من الأعمال السينمائية والمسلسلات التلفزيونية. 

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