نجوى فؤاد عن انتشار الراقصات الروسيات بالساحل الشمالي: "فراخ جمعية"

علقت الفنانة نجوى فؤاد، على انتشار الراقصات الروسيات في الساحل الشمالي، مؤكدة أنه حولت بعض مناطق الساحل لكباريهات درجة ثالثة.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، إنها لم تعاصر الفنانة تحية كاريوكا، وسامية جمال، إلا في نهاية حياتهما وأنها كانت تحترم الفنانة نعيمة عاكف، وتسير على نهجها.

وأكدت أنها علقت لإحدى الشخصيات بالساحل عن انتقادها لما يحدث هناك، لأنه عيب لأن لنا تقاليدنا وديننا فرد عليها، بقوله "ماعلاقة الدين بالرقص".

مصر لم يعد بها رقص شرقي

وتابعت، أن الراقصات يظهرن بملابس شفافة جدًا متسائلة: "في ايه إحنا مسلمين ولينا ديننا واحترامنا"، مؤكدة أن مصر لم يعد بها رقص شرقي، ولكن يوجد روسيات ووصفتهم بأنهم فراخ جمعية يؤدون رقص تدريبي ولا يوجد إحساس.