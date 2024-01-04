أخبار الظهيرة|بيراميدز يتحرك للتعاقد مع نجم دفاع الزمالك و"الأرصاد" تكشف تفاصيل الأحوال الجوية

شهدت الساعات القليلة الماضية زخمًا كبيرًا في الأخبار وتنوعًا في الأحداث، رصدها "الدستور" على مدار الساعات القليلة الماضية في نشرة "أخبار الظهيرة".

"الأرصاد": استقرار الأحوال الجوية ولا أمطار على القاهرة الكبرى

أكدت الدكتورة "منار غانم"، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هذه الأيام تشهد استقرارًا كبيرًا في الأحوال الجوية في معظم أنحاء الجمهورية.. للمزيد اضغط هنا.

بيراميدز يتحرك للتعاقد مع نجم دفاع الزمالك مستغلًا تجاهل الإدارة

دخل نادي بيراميدز في مفاوضات مع محمود علاء، مدافع فريق الزمالك في يناير الجاري من أجل حسم الصفقة وضم اللاعب الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.. للمزيد اضغط هنا.

عاجل.. بعد تزايد الضغوط.. مخططات أمريكية جديدة بشأن مستقبل القضية الفلسطينية

يدرس مسئولو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اقتراحًا لتعيين دبلوماسي كبير جديد للتركيز على العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية طويلة المدى، لكنهم في الوقت الحالي متمسكون بمنصب يركز على الأزمة الإنسانية الأكثر إلحاحًا في قطاع غزة، حسب مسؤول أمريكي مطلع.. للمزيد اضغط هنا.

سعر الذهب اليوم في مصر 2024 بالجنيه المصري والدولار للجرام والسبيكة

شهدت أسعار الذهب اليوم الخميس 4 يناير 2024 حالة من الاستقرار والهدوء في محلات الصاغة، بعد انخفاض سعر عيار 21 وجميع الأعيرة مساء أمس الأربعاء، بالتزامن مع استقرار سعر أونصة الذهب عالميًا في البورصات العالمية.. للمزيد اضغط هنا.

حملة إعادة انتخاب بايدن "تتهاوى" بسبب دعمه إسرائيل

حذر 17 موظفًا في حملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، من أن بايدن قد يخسر الناخبين بسبب دعمه لإسرائيل ضد المدنيين في غزة.

وحث العاملون في حملة إعادة انتخاب بايدن، وعددهم 17 موظفًا، في رسالتهم المنشورة على موقع Medium، ونقلتها وكالة رويترز، اليوم الخميس، بايدن على الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة.. للمزيد اضغط هنا.