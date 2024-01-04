الخميس 04 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

بيراميدز يتحرك للتعاقد مع نجم دفاع الزمالك مستغلًا تجاهل الإدارة

الزمالك
الزمالك

دخل نادي بيراميدز في مفاوضات مع محمود علاء، مدافع فريق الزمالك في يناير الجاري من أجل حسم الصفقة وضم اللاعب الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

ويرغب بيراميدز في ضم محمود علاء في صفقة انتقال حر بنهاية الموسم الجاري دون دفع أي مقابل مادي للزمالك في الوقت الذي لم يفاوض الأبيض إدارة بيراميدز حتى الآن في ملف تجديد عقده مع الفريق وسط غموض مستقبله بشكل كبير وإمكانية رحيله.

وتعتبر الأولوية لدى إدارة الزمالك في تجديد عقد أوباما والذي ينتهي عقده هو الآخر بنهاية الموسم الجاري ويرغب مسئولو القلعة البيضاء في سرعة حسم الأمر والحصول على توقيع اللاعب بشكل نهائي للحفاظ على تركيزه مع الفريق خاصة بعد علمهم بوجود عدة عروض له من أندية في الدوري المصري وتقديم بعض الإغراءات المالية له.

الجهاز الفنى للزمالك يمنح الفريق راحة لمدة 48 ساعة 

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة، على أن يستأنف الأبيض تدريباته يوم السبت المقبل على ملعب النادي.

وانتهت المباراة الودية التي  أقيمت أمس الأربعاء بين لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على ملعب النادي بفوز  الفريق الأزرق على الأبيض بثلاثية  مقابل هدفين.

جدير بالذكر أن رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقررًا لها في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير  الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.

بيراميدز يفاوض محمود علاء انتهاء عقد محمود علاء مع الزمالك راحة سلبية للاعبى الزمالك التجديد لاوباما فى الزمالك انتهاء عقط اوباما

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