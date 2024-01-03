الأربعاء 03 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

حقيقة إقالة محمد عبد المنصف من تدريب الزمالك

محمد عبد المنصف
محمد عبد المنصف

استنكر محمد عبد المنصف، مدرب حراس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ما نشرته بعض صفحات السوشيال حول قرار إقالته من تدريب الفريق.

وقال عبدالمنصف: “كنت متواجد طوال اليوم في النادي أمارس عملي دون أي مشاكل أو أحداث تستدعي هذا الكلام”.

وأضاف: “لو هناك قرار إقالة كان من المفترض مجلس الإدارة أو أحمد سليمان وحسين السيد المشرفين أو الجهاز الفني للفريق يبلغوني ولكن لم يبلغني أحد.. والأمور تسير طبيعية”، متابعا: “أنا ابن من أبناء الزمالك وتحت أمر النادي في أي وقت ومع أي إدارة”.

وكانت الساعات القليلة الماضية، قد شهدت أنباء بإقالة محمد عبد المنصف من تدريب حراس مرمى نادي الزمالك في الجهاز الفني الحالي بقيادة معتمد جمال.

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الجهاز الفني للزمالك يمنح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة

وسبق أن قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة، على أن يستأنف الأبيض تدريباته يوم السبت المقبل على ملعب النادي.

وانتهت المباراة الودية التي أقيمت اليوم الأربعاء بين لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على ملعب النادي بفوز الفريق الأزرق على الأبيض بثلاثية مقابل هدفين.

جدير بالذكر أن رابطة الأندية قررت تأجيل مباراة الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في مسابقة الدوري، والتي كان مقررًا لها في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب استعدادات المنتخب الأول للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية المقرر لها في الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.

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