مفاجأة.. مجلس إدارة الزمالك يراجع عقدي شيكابالا وزيزو

كشف مصدر مسئول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك أن الفترة المقبلة ستشهد مراجعة دقيقة لجميع عقود لاعبى الفريق الأول ودراسة البنود كافة خوفًا من رحيل أى لاعب بشكل مفاجئ، مشيرا إلى أنه سيتم مراجعة عقدى محمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد سيد زيزو نجمي الفريق الأول رغبة من الإدارة تأمين موقف جميع اللاعبين ومعرفة باقي مستحقات شيكابالا الذى ينتهي تعاقده مع الفريق الأبيض نهاية 2024.

وقال المصدر إن عملية الجرد ستشهد أيضًا مراجعة عقود جميع اللاعبين في جميع الألعاب الفردية والجماعية أيضا.

من جانب آخر، يغادر القاهرة غدًا الخميس التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، متجها إلى تونس للانتظام في معسكر منتخب نسور قرطاج استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة.

وكان الجهاز الفني لمنتخب تونس بقيادة جلال القادر قرر استدعاء سيف الدين الجزيري لقائمة نسور قرطاج بسبب غياب مرتضى بن وناس والذي تم إعفائه من المشاركة في كأس الأمم لأسباب عائلية.

جدير بالذكر أن بطولة كأس الأمم الأفريقية ستقام في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير الجاري وحتى 11 فبراير المقبل.