رئيس "رياضة النواب": حضور الرئيس تدريبات المنتخب دفعة قوية قبل أمم إفريقيا

قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن مدينة مصر الدولية للالعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية صرح عملاق وإنجاز كبير من إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي يشار إليها بالبنان.

مدينة مصر للألعاب الأوليمبية صرح عملاق

وأكد رئيس لجنة الشباب، في تصريحات صحفية اليوم، أن مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، التي تفقدها الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، تعد صرحًا رياضيًا ضخمًا والأكبر في منطقة الشرق الأوسط متكامل الأركان والخدمات وفق أعلى المواصفات العالمية، خاصةً مع ما تحتويه من استادات وملاعب وصالات مغطاة لمختلف الألعاب الفردية والجماعية.

وأوضح أن ما تم تحقيقه على أرض الواقع خلال السنوات الماضية في الرياضة المصرية خلال عصر الرئيس السيسي جدير بالتقدير والاحترام، لأننا أمام إنجازات ضخمة سوف تظل عالقة في أذهان المصريين، تمثلت في الرعاية المنصبة والمركزة على البنية التحتية الرياضية، من خلال رعاية المنشآت الرياضية ومراكز الشباب، وإعطائها كل الدعم نظرًا لأهميتها الكبيرة بالنسبة للشباب، ولم يأتِ هذا الاهتمام من فراغ بل من منطلق رؤية مصر 2030 لبناء الإنسان المصري وحصوله على كل حقوقه.

وأشار إلى أن حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي تدريبات المنتخب الوطني لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية سيعطي دافعًا قويًا للاعبين خلال مشوارهم في البطولة الإفريقية، المقرر انطلاقها الأسبوع المقبل، بدولة كوت ديفوار.

ويعسكر منتخب مصر حاليًا بمدينة مصر الأوليمبية في العاصمة الإدارية الجديدة؛ استعدادًا للمشاركة في كأس أمم إفريقيا التي ستقام خلال الفترة بين 13 يناير الحالي و11 فبراير المقبل.

وسيخوض منتخب مصر مباراة ودية ضد تنزانيا يوم 7 يناير، قبل السفر إلى كوت ديفوار للمشاركة في كأس أمم إفريقيا.

ينافس المنتخب المصري في المجموعة الثانية بكأس أمم إفريقيا 2023، بجوار منتخبات غانا وكاب فيردي وموزمبيق.