الجمعة 05 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

خلال زيارته لمعسكر المنتخب..

رئيس "شباب النواب": محمد صلاح ورفاقه قادرون على حصد اللقب الإفريقي

الدكتور محمود حسين
الدكتور محمود حسين

حرص الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، علي زيارة معسكر المنتخب القومي لكرة القدم، المقام باستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك للشد من أزرهم قبل خوض بطولة الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2024.

وأكد الدكتور محمود حسين، في تصريحات صحفية على هامش الزيارة، أن جميع أعضاء البرلمان المصري حريصين علي تقديم الدعم الكامل للمنتخب القومي لتحقيق آمال وتطلعات الشعب المصري العاشق لكرة القدم، بالفوز بالبطولة الأفريقية.

ونقل رئيس لجنة الشباب بمجلس النواب، تحيات ودعم المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب للاعبي المنتخب القومي، مؤكدا أن لجنة الشباب باعتبارها ممثل الشعب المصري المحب لكرة القدم حريصة علي تقديم كافة الدعم للمنتخب.

وتابع المنتخب المصري يضم بين صفوفه مجموعة من اللاعبين أصحاب المهارات العالية والخبرات الكبيرة قائلا: كلنا ثقة في محمد صلاح ورفاقه في حصد اللقب الإفريقي من داخل أبيدجان عاصمة كوت ديفوار "

وأشاد رئيس لجنة الشباب بالمنشآت الرياضة التي أقامتها الدولة في العاصمة الادارية الجديدة، مؤكدا أن استاد مصر انجاز كبير وفخر للرياضة المصرية، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتماما غير مسبوق بالرياضة والرياضيين، وهذا ما انعكس على تحقيق العديد من الإنجازات الرياضية غير المسبوقة سواء على مستوى المنافسات الدولية أو المنشآت الرياضية المصرية.

شهدت التدريبات تواجد وزير الشباب الدكتور أشرف صبحي رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للرياضة محمد يحيى، وحضور حازم إمام عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة وخالد الدرندلى عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة ودينا رفاعي عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة، والنائب أحمد دياب.

الدكتور محمود حسين مجلس النواب معسكر المنتخب القومي كرة القدم بطولة الأمم الإفريقية

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