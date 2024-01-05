الجمعة 05 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

«صلاح» يشارك فى تدريبات المنتخب اليوم استعدادًا لودية تنزانيا

محمد صلاح
محمد صلاح

يشارك محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي في تدريبات المنتخب الوطني الجماعية مساء اليوم الجمعة، لأول مرة بعد انضمامه لمعسكر الفراعنة مساء أمس الخميس، في إطار الاستعداد لودية تنزانيا، المقرر لها الأحد المقبل، في البروفة الأخيرة قبل السفر؛ للمشاركة في بطولة الأمم الإفريقية.

وسبق محمد صلاح في الانضمام لمعسكر الفراعنة، مدافع الأهلي ياسر إبراهيم الذي تم قيده في القائمة قبل إغلاق السيستم الخاص بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم بساعة واحدة، كبديل لأسامة جلال مدافع بيراميدز الذي تم استبعاده للإصابة ومن قبله أحمد نبيل كوكا لاعب وسط الأهلي الذي غادر معسكر الفراعنة ظهر الأربعاء، وحل مهند لاشين لاعب وسط بيراميدز بديلا له، إذ انتظم اللاعب في المعسكر بعد استدعائه بساعات قليلة.

وينوي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني خوض ودية تنزانيا بالتشكيلة الأساسية، للوقوف على مدى جاهزية لاعبيه باعتبارها البروفة الوحيدة للبطولة قبل بداية مشوار الفراعنة بمواجهة منتخب موزمبيق يوم ١٤ يناير ضمن مباريات المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبي غانا والرأس الأخضر.

ويواصل المنتخب تدريباته بإستاد مصر بالمدينة الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، إذ اشتمل المران على العديد من الفقرات التدريبية المتنوعة بداية بالتدريبات البدنية ثم بعض الجمل الفنية والتكتيكية تحت إشراف الجهاز الفني، وتقسيمة بعرض الملعب والتسديد على المرمى.

وشارك الثنائي محمد الشناوي وأحمد الشناوي في جزء من التدريبات بعد انتهاء البرنامج التأهيلي الخاص بهما، بناء على رؤية الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة محمد أبوالعلا والتأكيد على جاهزية الثنائي للتدريبات بصورة طبيعية.

في الوقت نفسه قرر فيتوريا، أن يكون مران اليوم الجمعة مفتوحا أمام وسائل الإعلام للرد على بعض التساؤلات الخاصة بالمنتخب واللاعبين، خاصة الإصابات التي داهمت أكثر من لاعب خلال أول مرانين للفراعنة.

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