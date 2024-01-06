رئيس مجلس النواب يهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس، الثاني بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وجاء نص البرقية كالتالي:

صاحب الغبطة والقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تحية إعزاز وتقدير لقيمتكم وقامتكم النبيلة.. وبعد، يطيب لنا ونحن نحتفل بعيد الميلاد المجيد، ونستقبل سنة ميلادية جديدة أن نقدم إلى قداستكم، باسمي واسم أعضاء مجلس النواب، خالص التهاني القلبية والأمنيات الطيبة، بأن يديم الخالق العظيم على بلادنا نعمة المحبة والسلام.

وتابع رئيس مجلس النواب: "وإني لأغتنم هذه المناسبة لأعرب لقداستكم عن عظيم احترامي وتقديري لقامة مصرية وطنية مثلكم، تلقي ثقة ومحبة الشعب المصري؛ لمواقفكم المنحازة دائمًا لصالح الدولة المصرية، وتعزيز وحدة النسيج الوطني الذي يعتبر من الثوابت المصرية الراسخة، ويجعل من بلادنا نموذجًا فريدًا في التعايش والتسامح والتراحم".

واختتم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب برقية التهنئة: "حفظ الله مصر منارة تهدى البشرية لقيم العدل والتسامح، وأعاد تلك الأيام المباركة علينا جميعا بالخير والبركة".

الكنيسة المصرية كنيسة وطنية ولها قدسية تاريخية

وكان قد توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب- الأربعاء الماضي إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتقديم التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، يرافقه المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب والمستشار أحمد مناع أمين عام المجلس والمستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب.

وخلال اللقاء، تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي باسمه واسم أعضاء مجلس النواب بخالص التهاني القلبية والأمنيات الطيبة بهذه المناسبة الجليلة التي تذكرنا بمولد السيد المسيح عليه السلام.

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن الكنيسة المصرية كنيسة وطنية ولها قدسية تاريخية، معربًا عن خالص تقديره لقداسة البابا تواضروس كقامة مصرية وطنية تحظى بثقة واحترام الشعب المصري ومشهود لها بمواقفها الوطنية، مؤكدًا أن المناسبات الدينية فرصة لتأكيد أواصر الترابط والمحبة بين جميع أبناء الوطن الواحد ودليل على تماسكنا ووحدتنا الوطنية، داعيًا الله عز وجل أن يديم علينا نعمة المحبة والسلام وأن يحفظ ازدهار وطننا الغالي مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.