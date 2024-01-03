الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس مجلس النواب يزور الكاتدرائية للتهنئة بعيد الميلاد المجيد

الكاتدرائية المرقسية
الكاتدرائية المرقسية بالعباسية

توجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس  مجلس النواب -اليوم- الأربعاء إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتقديم التهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، يرافقه المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب والمستشار أحمد مناع أمين عام المجلس والمستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب.

وخلال اللقاء، تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي باسمه واسم أعضاء مجلس النواب بخالص التهاني القلبية والأمنيات الطيبة بهذه المناسبة الجليلة التي تذكرنا بمولد السيد المسيح عليه السلام.

الكنيسة المصرية كنيسة وطنية ولها قدسية تاريخية

أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أن الكنيسة المصرية كنيسة وطنية ولها قدسية تاريخية، معربًا عن خالص تقديره لقداسة البابا تواضروس كقامة مصرية وطنية تحظى بثقة واحترام الشعب المصري ومشهود لها بمواقفها الوطنية، مؤكدًا أن المناسبات الدينية فرصة لتأكيد أواصر الترابط والمحبه بين جميع أبناء الوطن الواحد ودليل على تماسكنا ووحدتنا الوطنية، داعيًا الله عز وجل أن يديم علينا نعمة المحبة والسلام وأن يحفظ ازدهار وطننا الغالي مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ومن جانبه، أعرب البابا تواضروس عن خالص امتنانه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب والوفد البرلماني المُرافق بهذه الزيارة الكريمة التي تُعبر عن روح المحبة والسلام بين أبناء وطننا الحبيب.

وكان هنأ المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب الأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد. جاء خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء.

وقال رئيس مجلس النواب تحل علينا فى الأيام القليلة القادمة ذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام، ونظرًا لعدم انعقاد مجلسكم الموقر خلالها وحتى لا نتأخر عن مشاركة أخواننا أقباط مصر فى الاحتفال بعيد الميلاد المجيد أعاده الله علينا جميعًا بكل الخير والسرور.

الكاتدرائية المرقسية بالعباسية
الكاتدرائية المرقسية بالعباسية
الكاتدرائية المرقسية بالعباسية
الكاتدرائية المرقسية بالعباسية
مجلس النواب البابا تواضروس الثاني عيد الميلاد المجيد الكنيسة المصرية كنيسة وطنية مولد السيد المسيح

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