رئيس دفاع البرلمان: الدولة حريصة على تشجيع الاستثمار

قال اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن الأمن القومي المصري خط أحمر، والمؤسسات المسئولة عن حماية الأمن القومي المصري مؤسسات وطنية قادرة على الحفاظ على النظام الأمني وسيادة الدولة المصرية، والمصريون لهم استثمارات في دول عديدة حول العالم، وأمريكا نفسها تشجع على الاستثمارات وتمنح حق التملك للمستثمر لتنفيذ مشروعات على أرضها.

وأشار رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي إلى أن الدولة حريصة على تشجيع الاستثمار، وهناك معوقات تشريعية تعيق الدولة لتحقيق الاستثمار منها بعض أحكام القانون المعروض، متابعًا: "أطمئن الجميع.. الأراضي المخصصة للدفاع عن الدولة خط أحمر لا يمكن بأي حال من الأحوال الاقتراب منها، والمشروعات القومية التي تتم لا بد من موافقة الجهات المعنية عليها، والأماكن المخصصة للاستثمار محددة ومعروفة ولا تتعلق بالدفاع عن حدود الدولة نهائيًا".

مشروع الحكومة بشأن تملك الأراضي الصحراوية للأجانب



جاء ذلك في كلمة للعوضي أمام الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.

وقال النائب حسام المندوه الحسيني، عضو مجلس النواب، إنه من حقنا جميعًا أن نتخوف ونطمئن على مستقبل بلادنا، ولكن لا يجب أن نشكك في مقصد القيادة السياسية، وتابع: نعاني من العيش على 6% من مساحة مصر، بينما الجزء الباقي بدون أي استثمار.

فتح قنوات مع المستثمر الأجنبي

وأشار إلى فتح قنوات مع المستثمر الأجنبي للإضافة إلى الاستثمارات، ويجب أن نحيي القائمين على هذا القانون.

وأكد عضو مجلس النواب أننا في حاجة للاستثمار على نحو 90% من أرض مصر، خصوصًا وأن بها العديد من الموارد الطبيعية تحتاج إلى الاستثمار.

وطالب حسام المندوه الحسيني الحكومة بضرورة العمل على تسويق هذه الأراضي كي يمكن تحقيق الاستفادة القصوى من القانون لصالح الاقتصاد الوطني.

