الأربعاء 03 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس الشيوخ يهنئ البابا تواضروس الثاني والأخوة المسيحيين بعيد الميلاد

رئيس مجلس الشيوخ
رئيس مجلس الشيوخ وقداسة البابا تواضروس

توجَّه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ اليوم الأربعاء، إلى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية؛ وذلك لتهنئة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بعيد الميلاد المجيد.

وكان في استقباله قداسة البابا تواضروس الثاني وكبار رجال الكنيسة، حيث وجه الشكر للمستشار رئيس المجلس والوفد المرافق له.

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الأحد.. تعطيل العمل بالبنوك والبورصة بمناسبة عيد الميلاد

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بعد استقبال البابا المهنئين.. موعد قداس عيد الميلاد المجيد في يناير 2024

 شركاء الوطن

وتقدم "عبدالرازق" بخالص التهاني إلى قداسة البابا تواضروس والإخوة المسيحيين شركاء الوطن بمناسبة ميلاد سيدنا عيسى عليه  السلام، داعيًا الله أن يعيد الأعياد على مصرنا الحبيبة والعالم أجمع بالخير والسلام والأمن والاستقرار، تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ورافق رئيس الشيوخ في الزيارة، النائبة فيبى فوزى، وكيلة مجلس الشيوخ والمستشار محمود إسماعيل عتمان الامين العام للمجلس.

رئيس مجلس الشيوخ الكاتدرائية المرقسية العباسية البابا تواضروس الثاني الإسكندرية عيد الميلاد المجيد

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