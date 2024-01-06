السبت 06 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانى: الحوار الوطنى خلق حالة من الزخم الحزبى والانفتاح السياسى

النائب عمرو هندي
النائب عمرو هندي

قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحوار الوطني خلق حالة من الزخم السياسي والحزبي في الشارع المصرى، إضافة إلى حالة الانفتاح السياسي، ولعل أبرز نتائج ذلك ما شاهدناه في الانتخابات الرئاسية والمشاركة الكبيرة فى هذا الاستحقاق الدستورى، ومن المتوقع تكرار التجربة فى كل الاستحقاقات الدستورية المقبلة.

الحوار الوطنى يمثل نواة حقيقية لحالة من إحداث الحراك الإيجابي
 


وأوضح النائب عمرو هندى أن حالة الزخم الواسعة المحيطة بالحوار الوطنى من كل أطياف العمل الوطنى تؤكد أنه ساهم فى خلق أرضية مشتركة يمكن الالتفاف حولها، واعتبارها أساسًا راسخًا لتوحيد جهود القوى الحزبية والشعبية والسياسية، وأن الحوار الوطنى يمثل نواة حقيقية لحالة من إحداث الحراك الإيجابي بكل الملفات المتعلقة بالوطن والمواطن، واصفًا انطلاق فعاليات الحوار بمناسبة وطنية جامعة تعد المصريين بغد أفضل، وتبشرهم بوجود جهود ومساعي وعقول مستنيرة.

وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أن الحوار ساهم بقوة فى توحيد الرؤى وإحداث أكبر قدر من التوافق حول مواجهة التحديات المستقبلية، خاصة أنه يضم تنوعًا سياسيًا وحزبيًا غير مسبوق في تاريخ الدولة المصرية الحديث، حيث سيلتقي أكبر قدر من الأطياف الحزبية والشعبية والسياسية والاقتصادية والمجتمعية ومنظمات المجتمع المدني ورموز العمل الأهلي والنيابي والبرلماني، الأمر الذي يؤكد الجدية فى الخروج بتوصيات ملزمة معبرة عن نبض الشارع المصري حقيقة وليس ادعاءً.

وأشاد عضو مجلس النواب باهتمام القيادة السياسية بمخرجات وتوصيات الحوار الوطنى، وأن هذا الأمر يعنى الجدية، وأكسبه المزيد من الاهتمام والضوء السياسى والحزبى، ومن المتوقع أن يكون هناك مزيد من الاهتمام خلال الجلسات المقبلة عقب استئناف عمل الحوار الوطنى بعد توجيه الرئيس بذلك.

الحوار الوطنى الاستحقاقات الدستورية الزخم السياسي الشارع المصري الانتخابات الرئاسية الحراك الإيجابي

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