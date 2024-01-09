الثلاثاء 09 يناير 2024
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سياسي

وزير التعليم: إستراتيجية جديدة للقضاء على "بعبع" الثانوية العامة

رضا حجازي
رضا حجازي

أعلن الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إعداد استراتيجية جديدة 2024- 2029، لتطوير التعليم والتعليم الفني، وتم عرضها على مجلس الوزراء، تضمن تكاتف الجهود وتحقيق الاستدامة، مشيرًا إلى أنه تم إجراء حوار مجتمعي بشأنها، وأنها ستقضى على "بعبع" الثانوية العامة. 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، لمناقشة الطلب المقدم من النائب جميل حليم حبيب، وأكثر من عشرين عضوًا، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن المدارس التكنولوجية التطبيقية وبصفة خاصة، خطة التوسع في إنشائها، ونطاق توزيعها الجغرافي، خاصة أن القائم منها حاليًا متركز بنطاق القاهرة الكبرى، وآليات وضوابط التعاون مع المؤسسات الصناعية التابعة للدولة كشريك صناعي في إنشائها. 

تنظيم مؤتمر قومى بشأن نظام الثانوية العامة

وأضاف وزير التربية والتعليم: عرضنا على القيادة السياسية تنظيم مؤتمر قومى كبير بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى، لتكون لدينا ثانوية عامة مختلفة، تتضمن تعدد المحاولات وإمكانية التحول بين المسارات، وذلك بالتنسيق مع التعليم العالى فيما يتعلق بالالتحاق بالجامعة، حيث لا تعمل الوزارة منفردة بل بالتعاون مع وزارة التعليم العالي.

رفع الأعباء عن كاهل الأسر  فى الثانوية العامة

 

وأضاف وزير التربية والتعليم أن الاستراتيجية الجديدة تأخذ في الاعتبار رفع الأعباء عن كاهل الأسر المصرية فى الثانوية العامة.

من جهتها؛ قالت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، إنه لا بُد من التأكيد على أن محور التعليم- بكل أنواعه- هو واحد من أهم محاور إعادة بناء الإنسان المصري، هذا الهدف الذي اعتبرَتهُ الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي أول بند على أجندة اهتماماتها، الأمر الذي يضع مسئولية كبيرة على عاتق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، باعتبارها الوزارة التي تعتمد عليها استراتيجية "مصر 2030" في تنفيذ نقلة نوعية حقيقية في التعليم المصري.

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