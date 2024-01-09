الثلاثاء 09 يناير 2024
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بودكاست

مصر

رئيس الوزراء: توفير بيئة اقتصادية جاذبة لضخ استثمارات فى قطاع الطيران

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لاستعراض إجراءات استغلال المنطقة الاستثمارية بمطار مدينة "شرم الشيخ"، وذلك بحضور الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، واللواء طيار أحمد منصور، رئيس الشركة المصرية للمطارات، والمهندس خالد سعد الله، استشاري المشروع، وكذا مسئولو وزارة الطيران المدني.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة لدعم قطاع الطيران المدني وفقًا لتوجهات الدولة في هذا الإطار، بشأن زيادة الاستثمارات في ذلك القطاع الحيوي، واستغلال العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة على مستوى جميع قطاعات الطيران المدني، بما يسهم في توفير بيئة اقتصادية جاذبة لضخ استثمارات به.

وقال الوزير، إنه يتم التنسيق مع الجهات المختصة، ولا سيما الهيئة العامة للاستثمار، لمناقشة المشروعات الاستثمارية الجديدة، ومتابعة تنفيذ المشروعات القائمة بقطاع الطيران المدني، وذلك وفقًا للخطط والاستراتيجيات الموضوعة، بهدف توفير المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة بهذا القطاع.

وخلال الاجتماع، تحدث وزير الطيران المدني عن مشروع استغلال مساحة من حرم مطار شرم الشيخ لإقامة مدينة ترفيهية، مشيرًا في هذا الصدد إلى تكليف أحد المكاتب الاستشارية بإعداد كراسة الشروط والمواصفات، وأنه تم عمل دراسة سوقية للمنطقة بالتنسيق مع المستثمرين في مجال السياحة بالمنطقة، لتحديد أنسب السبل لاستغلال قطعة الأرض.

ولفت الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، إلى أن إجمالي مساحة المنطقة الاستثمارية المقترحة تُقدر بـ4.18 مليون م2 يمكن استغلالها من خلال التنفيذ على ثلاث مراحل، بحيث تتم إقامة منطقة تجارية، ومنطقة أخرى تستغل من خلال إقامة منطقة ترفيهية وفندق ونادٍ رياضي، أو إقامة مدينة ترفيهية.

كما تطرق الوزير إلى الدراسة الفنية والمالية التي تم إعدادها في هذا الشأن، والتكلفة الاستثمارية التقديرية، والعوائد الاقتصادية المتوقعة من تنفيذ هذا المشروع، مشيرًا إلى أنه جارِ، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، دراسة مشاركة القطاع الخاص في هذا المشروع، عن طريق الطرحين المحلي والدولي، بهدف ضخ استثمارات جديدة، كأحد البدائل الممكنة لتنفيذ المشروع، سواء عن طريق أحد المطورين أو بنظام حق الانتفاع.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع ا إجراءات استغلال المنطقة الاستثمارية بمطار مدينة شرم الشيخ

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