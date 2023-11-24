وفد رفيع المستوى بوزارة الطيران المدني يتفقد مطار شرم الشيخ لمتابعة الإجراءات التأمينية

تفقد وفد رفيع المستوى بوزارة الطيران المدني خلال الساعات الماضية، الإجراءات الأمنية والـتأمينية المتبعة بمطار شرم الشيخ الدولي، وذلك في ظل حرص وزارة الطيران المدني على ضرورة الاهتمام بزيادة الحماية الأمنية والتأمينية بشبكة المطارات المصرية بكافة المحافظات، وفقًا للمعايير الدولية المعمول بها بمنظمات الطيران المدني الدولية، حيث كان في إستقبال الوفد اللواء طيار أركان حرب نبيل الملاح مدير مطار شرم الشيخ الدولي، وذلك في إطار توجهيات الفريق طيار محمد عباس وزير الطيران المدني، صرحت بذلك مطعلة بوزارة الطيران المدني.

وأضافت المصادر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه خلال الجولة، تفقد وفد وزارة الطيران المدني صالات السفر والوصول الدولية والداخلية، حيث تابع إجراءات السفر والوصول والخدمات المقدمة للوفود السياحية والركابية مختلف الجنسيات، عبر مختلف شركات الطيران الوطنية والأجنبية بمرحلتي السفر والوصول، كما تابع الوفد إجراءات العمل التمتبعة على كاونترات الجوازات ومنطقة سيور الحقائب واستراحات الخدمة المميزة والأسواق الحرة والكافتريات والحجر الصحى والجمارك وبرج المراقبة الجوية وغرفة كاميرات المراقبة، بالإضافة إلى الأسوار الخارجية وبوابات الدخول والخروج.

وأشارت المصادر، إلى أشادة وفد وزارة الطيران المدني بالإجراءات الأمنية المتبعة والمطبقة بمختلف صالات المطارت، والتنسيق الكامل والتام بين جميع الجهات العاملة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وقواعد السلامة الصحية بكل دقة والمعمول بها بكبريات المطارات العالمية، خاصة في ظل التجهيزات الضخمة والإمكانيات الهائلة التي تتمتع بها شبكة المطارات المصرية خلال الوقت الراهن.

وأوضحت المصادر، أن الحركة الجوية والركابية بمطار شرم الشيخ الدولي خلال الأيام الحالية، تشهد خلال الفترة الراهنة انتظامًا كبيرًا لكافة الرحلات الداخلية والدولية المباشرة وغير المباشرة "الشارتر"، رغم الظروف الراهنة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة الفلسطيني، حيث لم تتلقى السلطات المختصة بمطار شرم الشيخ أية إخطارات تفيد بإلغاء أو تأجيل أية رحلات داخلية أو دولية، حيث تشهد الحركة الجوية تدفقات من كافة دول العالم، وفقًا لجداول التشغيل المقررة مسبقًا.

وأكدت المصادر، عن حرص الوفد على لقاء بعض الوفود السياحية المتواجدة بمطار شرم الشيخ، للإطمئنان على الخدمات المقدمة لهم خلال تواجدهم، حيث أشادت تلك الوفود بجودة الخدمات وحفاوة الإستقبال، فضلًا عن الالتزام بكافة المعايير الدولية العمول بها بكبريات المطارات العالمية، كما وجهوا الشكر لمسئولي مطار شرم الشيخ على تلك المجهودات المبذولة لتسيير الحركة الجوية والركابية بصالتي السفر والوصول الدولية والداخلية.

وفي ختام الجولة، وجه الشكر إلى قيادات مطار شرم الشيخ الدولي وكافة الجهات العامله على المجهودات والإنجازات التي تمت خلال الفترة الأخيرة.

الجدير بالذكر، أن الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني، قد وجه جميع رؤساء الشركات التابعة لوزارة الطيران المدني على ضرورة المتابعة اليومية للحركة الجوية والركابية بكافة المطارات وشركات الطيران التابعة للوزارة، وضرورة الاهتمام بوسائل الحماية الأمنية والتأمينية بكافة المطارات الرئيسية والإقليمية وذات المقاصد السياحية.