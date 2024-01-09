الثلاثاء 09 يناير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

لمدة 6 أيام.. جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الأزهري

الابتدائي
الابتدائي

أيام قليلة وتبدأ امتحانات نصف العام الدراسي 2023/2024 لمختلف صفوف النقل بالقطاع العام وبالمعاهد الأزهرية كذلك لذلك يبحث الكثير من الطلاب عن جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الأزهري.

ننشر في التقرير التالي جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي الأزهري وفق ما تم إعلانه من قطاع المعاهد الأزهرية لامتحانات نصف العام الدراسي الأول. 

جدول امتحانات الصف السادس الأزهري 

جدول امتحانات اتمام المرحلة الابتدائية الأزهرية للعام الدراسي 1445/2023-2024 من الثلاثاء 16 يناير 2024 وتنتهي الاثنين 22 يناير 2024 ويكون جدول الامتحانات كالتالي:

الثلاثاء 16 يناير 2024 

القرآن الكريم من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 11 

الاربعاء 17 يناير 2024 

امتحان التربية الإسلامية من الساعة 9 إلى 10.30 

امتحان الدراسات الاجتماعية من الساعة 11 إلى 12.30 

الخميس 18 يناير 2024

امتحان اللغة العربية والخط الإملاء من الساعة 9 إلى الساعة 11.30

السبت 20 يناير  2024 

امتحان الرياضيات من الساعة 9 إلى 10.30 

امتحان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من الساعة 11 إلى 12.30 

الاحد 21 يناير 2024 

امتحان العلوم من الساعة 9 الى الساعة 10.30 

امتحان المهارات المهنية من الساعة 11 إلى 12.30 

الاثنين 22 يناير 2024

امتحان اللغة الانجليزية من الساعة 9 إلى 10.30 

امتحان المستوى الرفيع (للمعاهد النموذجية- الخاصة) من الساعة 11 إلى 12.30

مع ملاحظة أن التميذ المبصرون يمتحنون شفهيًا في حفظ القرآن الكريم، ويمتحن التلاميذ المكفوفون شفهيًا في المواد  المقررة عليهم. 

قريبًا.. جدول امتحانات الأزهر 2024 بالمعاهد والجامعات

اخبار فاتتك| انطلاق امتحانات "الترم" الأول لصفوف النقل بالجيزة.. ومواعيد مباريات اليوم

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي بالقطاع العام 

الاربعاء 10 يناير 2024 

امتحان اللغة العربية والخط من الساعة 8 إلى 10.30

امتحان التربية الدينية من الساعة 11 إلى 12.30

الخميس 11 يناير 2024 

امتحان العلوم من الساعة 8 إلى 9.30 

امتحان المهارات المهنية من الساعة 10 إلى 11.30 

الاحد 14 يناير 2024 

امتحان الدراسات الاجتماعية من الساعة 8 إلى 9.30 

امتحان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من الساعة 10 إلى 11.30 

الاثنين 15 يناير 2024

امتحان اللغة الاجنبية من الساعة 8 إلى 9.30

امتحان الرياضيات  من الساعة 10 إلى 11.30 

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انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالوادي الجديد

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اخبار فاتتك| انطلاق امتحانات "الترم" الأول لصفوف النقل بالجيزة.. ومواعيد مباريات اليوم

جدول امتحانات الصف السادس الازهري جدول امتحانات الصف جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي بالقطاع العام المرحلة الابتدائية الأزهرية امتحانات الصف السادس الأزهري المعاهد الأزهرية

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