جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي بمحافظتي القاهرة والجيزة 2024

أيام قليلة وتبدأ امتحانات نصف العام لمختلف الصفوف ومنها الصف الثالث الإعدادي الذي يبحث طلابه بكثرة عن جدول امتحانات صفهم خاصة في محافظة القاهرة من أجل الاستعداد الجيد لأيام الامتحانات وفق الجدول الموضوع.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهره 2024 والجيزة

ننشر في التقرير التالي جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي محافظة القاهرة 2024 وكذلك جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة.

جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي محافظه القاهره 2024

تبدأ امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة القاهرة من الأربعاء 17 يناير 2024 وتستمر لمدة أسبوع تقريبًا.

الأربعاء 17 يناير 2024

امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء من الساعة 9 وحتى الساعة 11.30

ومادة التربية الدينية من الساعة 12 وحتى الساعة 1.30.

الخميس 18 يناير 2024

امتحان مادة الدراسات الاجتماعية من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11

والحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات من الساعة 11.30 وحتى الساعة 12.30

الأحد 21 يناير 2024

امتحان الهندسة الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11

التربية الفنية من الساعة 11.30 وحتى الساعة 1.30

الاثنين 22 يناير 2024

اللغة الأجنبية من الساعة 9 وحتى الساعة 11

الثلاثاء 23 يناير 2024

امتحان مادة الجبر والإحصاء من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11

الأربعاء 24 يناير 2024

امتحان مادة العلوم من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11

مع مراعاة أن هناك بعض المدراس التي قامت بتعديل الجدول في المواد الرياضية والعلمية مع ثبات الموعد الرسمي لبدء الامتحانات خاصة لمادة اللغة العربية والتربية الدينية كأول يوم رسمي للامتحانات.

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة

الأربعاء 17 يناير 2024

امتحان مادة اللغة العربية والخط العربي والإملاء من الساعة 9 وحتى الساعة 11.30

الخميس 18 يناير2024

امتحان مادة الجبر والاحصاء من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11

والحاسب الآلي وتكنولوجيا المعلومات من الساعة 11.30 وحتى الساعة 12.30

الأحد 21 يناير 2024

امتحان الهندسة الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11

الاثنين 22 يناير 2024

اللغة الأجنبية من الساعة 9 وحتى الساعة 11

ومادة التربية الدينية من الساعة 11.30 وحتى الساعة 1

الثلاثاء 23 يناير 2024

امتحان مادة العلوم من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11

التربية الفنية من الساعة 11.30 وحتى الساعة 1.30

الأربعاء 24 يناير 2024

امتحان مادة الدراسات الاجتماعية من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 11

التربية الرياضية الخاصة بالسعيدية من الساعة 11.30 حتى الساعة 12.30